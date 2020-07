Eberbach. (cum) Corona ist, wenn man trotzdem feiert – auch wenn Frühlingsfest, Kuckucksmarkt und Lebendiger Neckar infolge der Pandemie-Verordnungen abgesagt wurden. Als Ausgleich will das städtische Kulturamt den "Eberbacher Sommer" feiern: von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. September, mit Live-Musik auf dem Festplatz in der Au, Open-Air-Kino im Hof der Dr.-Weiß-Schule, begrenzten Sitzplätzen und Online-Ticket-Buchung. Bewirten sollen dabei Eberbacher Vereine, für die das Frühlingsfest sonst wichtige Einnahmequelle ist.

Bis zu 500 Leute sollen auf dem komplett eingezäunten Festgelände in der Au mitfeiern dürfen. Die Stadt kümmert sich um den Aufbau der Bühne, Bestuhlung und Verpflegung. Die Tickets sollen, ähnlich wie beim Schwimmbad, nur online erhältlich sein.

Theoretisch ebenfalls bis zu 500 Leute könnten auch ins Open-Air-Kino im Dr.-Weiß-Schulhof. Dort dürfte die maximale Zuschauerzahl aber aufgrund des beschränkten Platzes geringer sein. Im Schulhof sollen – wie schon beim Autokino im Mai in der Au, nur auf einer etwas kleineren LED-Wand – von Freitag bis Sonntag täglich drei Filme gezeigt werden. Auch hier will sich die Stadtverwaltung um Aufbau, Sitzplätze und Verpflegung kümmern.

Den Verkauf von Speisen und Getränken sollen die Vereine übernehmen, die sonst mit der Bewirtung beim Frühlingsfest ihre Kassen auffüllen. Der Gewinn wird am Ende nach der Zahl der jeweils gestellten Helfer unter den Vereinen aufgeteilt.

Für den Fall, dass schlechtes Wetter Sommerfest und Freiluft-Kino floppen lässt, will sich das Kulturamt vom Gemeinderat gleich pauschal genehmigen lassen, auch Zuschüsse an die Vereine auszuzahlen. Mittel stünden wegen der ausgefallenen Großveranstaltungen ausreichend zur Verfügung.

Das letzte Wort darüber hat der Eberbacher Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 30. Juli, um 17.30 Uhr in der Stadthalle