Glücklich über ihre zweite Corona-Schutzimpfung zeigten sich Karl Mechler, Ursula Mechler und Konrad Seib (v.l.) vor dem „Impfzentrum“ in der Stadthalle. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Mer könnte jetzt grad in die Luft springe", gibt Karl Mechler (88) seiner Freude über den Erhalt der zweiten Corona-Schutzimpfung Ausdruck. "Mer fühlt sich halt sicherer", fügt seine Ehefrau Ursula hinzu. Und auch Konrad Seib (88) zeigt sich "erleichtert, dass mer’s hinner uns habbe".

Wie insgesamt 250 Eberbacher über 80, die am Montag und Dienstag dieser Woche ihren zweiten Impftermin hatten, waren auch die drei Posaunenchorfreunde zur Stadthalle gekommen, um sich nach der Erstimpfung mit dem Wirkstoff "Moderna" nun ein weiteres Mal piksen zu lassen.

286 Personen hatten Bärbel Preißendörfer und Christina Wessely vom Ordnungsamt zu den Erstterminen am 22. und 23. März nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Rainer Menges insgesamt eingeladen. 250 Personen Ü-80-Senioren hatten den Termin wahrgenommen. Die übrig gebliebenen Impfdosen waren Mitarbeiterinnen von Sozialstation, Pflegedienst "Fairness" und Polizisten verabreicht worden.

Ebenso wie im März war auch am Montag und Dienstag ein Mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises mit zwei Ärzten und weiteren Helfern in Eberbach vorgefahren, um die fünf Wochen zuvor Geimpften nun zum zweiten Mal gegen das Corona-Virus zu immunisieren. Für den reibungslosen Ablauf in der Stadthalle sorgte darüber hinaus ein Team aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stadtverwaltung, Feuerwehr und DLRG.

"Es klappt alles hervorragend", war Rainer Menges am Montagnachmittag voll des Lobes für alle Beteiligten. "Und die Leute, die geimpft werden, sind sehr diszipliniert. Alle sind rechtzeitig da, alles läuft im vorgegebenen Zeitrahmen."

Im Fünf-Minuten-Takt wurden die zu Impfenden vom Stadthallenfoyer aus auf zwei "Impfstraßen" im großen Saal durch die Stationen Registrierung, Aufklärung, ärztliches Gespräch und schließlich zur Impfung geleitet. In einem von zwei Rettungssanitätern des DLRG beaufsichtigten Bereich hieß es nach erhaltenem Pikser dann noch 15 Minuten zu verweilen, um sicher zu gehen, dass keine allergische Reaktion auftrat.

"Im Bühnenbereich gibt es auch eine Kabine mit einer Liege – für alle Fälle", berichtet Menges. "Die wurde aber bisher nicht gebraucht."

Nach Ablauf der Viertelstunde verließen die Geimpften die Stadthalle schließlich durch den Bühnenausgang. Die Erstimpfung haben Karl Mechler, Ursula Mechler und Konrad Seib gut vertragen, weshalb sie auch bei der zweiten Impfung keine schwerwiegenden Nebeneffekte erwarten. Im Gegenteil: Hoffnung keimt auf, dass nun bald alles wieder "e bissl freier" wird.

"Schon seit über einem Jahr können wir nix mehr gemeinsam machen", klagen die drei. Karl Mechler und Konrad Seib gehören zu den Gründern des evangelischen Posaunenchors, die sich gemeinsam mit ihren Ehepartnern vor Corona einmal im Monat trafen.

"Die Treffen vermissen wir sehr. Jetzt hoffen wir, dass sie bald wieder möglich sein werden", sagen sie. Wie sie die Organisation des Impfangebots in Eberbach finden? "Sehr gut und "einwandfrei", sind die drei sich einig. Auch die 89-jährige Helga Müller zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ablauf der Impfung. "Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist", sagt sie erleichtert.

Und sie sei froh, "dass der Impftermin hier in Eberbach möglich war. Ich wär‘ net fortgefahr’n". Was sie sich von ihrem nun kompletten Impfschutz erhofft? "Gesund bleiben", ist da für sie das Wichtigste.

"Dass sich Viele impfen lassen, damit bald Lockerungen stattfinden können", hofft eine weitere Eberbacher Seniorin, als sie das "Impfzentrum" in der Stadthalle verlässt.

"Ich wünsche mir, wieder in Geschäfte, Cafés, Museen, ins Theater gehen zu können", sagt sie. "Aber bis es so weit ist, warte ich geduldig."