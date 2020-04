Derzeit ganz allein in ihrem Eberbacher Bistro „Querbeet“ in der Bahnhofstraße ist die Wirtin Vasu Tsomba. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Zum Nichtstun verdammt sind derzeit die Wirte in Gaststätten und Kneipen wegen des Corona-Virus. Zumindest dann, wenn sie keine Speisen zum Mitnehmen anbieten. Denn in den Lokalen dürfen sich laut Verfügung der Landesregierung jetzt keine Gäste mehr aufhalten, um Getränke und Speisen zu verzehren, sich mit anderen zu unterhalten oder an Automaten zu spielen. Diese Regelung, die zunächst bis zum Ende der Osterferien gelten soll, trifft auch in Eberbach einige Gastronomen hart. Wir hörten uns um.

"Noch bin ich entspannt. Eine Woche ist nicht schlimm. Auch zwei Wochen wären‘s nicht", sagt Vasu Tsomba vom "Querbeet" in der Bahnhofstraße. Sie betreibt das Lokal seit 22 Jahren. Aber nach zwei Wochen werde es eng. "Ich mach‘ halt jetzt mal so was wie Urlaub, wie das andere seit Jahren auch ohne Krise gemacht hätten." Sie schränkt aber gleichzeitig ein: "Mal wieder kochen, viel putzen, viel schlafen", bestimme momentan ihren Tagesablauf. Man mache halt viele Sachen, für die man normalerweise keine Zeit habe. Tsomba: "Wir können nur abwarten, und ich hoffe, dass es gut wird."

Eine Lage wie jetzt hätte sie sich "im Film nicht vorstellen können". Im Fernsehen werden ihrer Meinung nach die Zustände derart drastisch geschildert, "dass man Angst bekommen muss". Gleichzeitig ist Tsomba auch über ihre gastronomischen Nachbarn besorgt: "Für die Eisdiele ist das eine Katastrophe".

Finanziell sei es für sie noch einigermaßen "im grünen Bereich". "Aber wie lange, weiß ich nicht". Das sei ja gerade das Schlimme an der momentanen Lage.

Und das Finanzamt fordere seine Steuern, wenngleich mittlerweile Stundungen in Aussicht gestellt seien. "Gott sei Dank brauch’ ich nicht viel", meint Tsomba, zu der Frage, was sie denn mit ihrem Personal jetzt mache. Die einzige Aushilfskraft habe sie freigestellt.

Hofft sie auf staatliche Hilfen? "Aber auf keinen Fall Kredite. Ich kann mich ja nicht unendlich verschulden". Schließlich müsse das Geld irgendwann zurückgezahlt werden, was bei der ohnehin schwierigen Lage in der Gastronomie nicht leicht fallen dürfe, erklärt sie und zeigt in Richtung Nebenraum.

Dort standen bis Anfang November vergangenen Jahres drei Glücksspielautomaten. Einen davon musste sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben entfernen, was ihren Worten zufolge einen "enormen Ausfall" bedeutet. Und das noch ohne Corona-Krise. Mit einem Zuschuss, der nicht zurückzuzahlen ist, wäre den Gastronomiebetrieben schon sehr geholfen, sagt Tsumba. Miete, Strom und andere Kosten laufen ja trotz Schließung weiter. Wie es weitergehen soll? "Das weiß niemand", sagt sie, "aber es sieht derzeit nicht gut aus". Das einzig Positive, das sie der Krise in der jetzigen Situation für ihren Betrieb abgewinnen kann: "Für den Privatsender Sky braucht man keine Gebühren zu bezahlen".