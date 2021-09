Eberbach. (me) Hunde gibt es in Eberbach weit weniger als Menschen. 761 waren 2019 bei der Stadt gemeldet. Doch die Hinterlassenschaften der Vierbeiner auf Wegen und Wiesen stinken so manchem. Zuletzt gingen bei der Stadtverwaltung vermehrt Beschwerden über Hundehäufchen ein. Deshalb weist sie nun auf die Einhaltung der im Juli in Kraft getretenen neuen Polizeiverordnung hin: "Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Straßen und Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Spielplätzen verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen", heißt es dort in Paragraf 12.

Denn Hundekot auf Bürgersteigen, Rad- und Fußwegen, Spielplätzen und Grünanlagen sei nicht nur ekelerregend, sondern auch gesundheitsschädlich, sagt die Stadtverwaltung und appelliert ans Verantwortungsbewusstsein der Hundehalter.

Ein Problem seien die Hinterlassenschaften auch für Leute, die auf Wiesen und Feldern arbeiteten, wenn denen die Hundehäufchen beim Mähen oder Ernten um die Ohren flögen. Hundekot könne zudem gefährliche Krankheitserreger enthalten, die von Weidetieren aufgenommen würden.

Die Stadt bittet die Halter deshalb darauf zu achten, wo ihre Hunde ihre Geschäfte erledigen. Bürgersteige, öffentliche Wege, Plätze, Grünanlagen und landwirtschaftliche Flächen seien tabu. Sollte ein Hund dort dennoch sein Geschäft verrichten, seien die Halter dazu verpflichtet, den Hundekot zu beseitigen. Ordnungsgemäß entsorgt wird der Abfall über die Restmülltonne. Wer beim Gassi gehen eine Tüte, ein Stück Papier oder eine Pappe dabei hat, damit den Kot seines Vierbeiners einsammelt und in in einem Abfalleimer oder einer Mülltonne entsorgt, trage dazu bei, die Stadt sauber zu halten, so die Verwaltung.

Außerdem, so die Stadt, seien Hunde im Siedlungsbereich auf öffentlichen Straßen und Gehwegen an der Leine zu führen. Außerhalb von Siedlungsgebiete dürfen Hunde nur frei herumlaufen, wenn durch Zuruf auf das Tier eingewirkt werden kann. Hunde sollten nie unbeaufsichtigt herumlaufen und spätestens, wenn sich andere Menschen oder Tiere nähern, angeleint werden. Verstöße, darauf weist die Stadt hin, können als Ordnungswidrigkeiten auch mit einer Geldbuße geahndet werden.