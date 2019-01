Brombach. (MD) "Was nützt der beste Rastplatz ohne Sitzgelegenheit?", wird sich wohl mancher gefragt haben, der in den letzten Jahren die Straße zwischen Hirschhorn und Brombach passierte. Denn an einem im badisch-hessischen Grenzgebiet liegenden Rastplatz steht zwar ein überdachter Holztisch. Doch seit Jahren fehlen die zwei zugehörigen Bänke, die abgefault und daher entfernt worden waren.

Ersatz blieb bislang aus, was auch im Ortschaftsrat immer mal wieder thematisiert wurde. Niemand fühlte sich so recht zuständig für die Unterhaltung der kleinen Anlage, die auch ein Schild des Naturparks Neckartal-Odenwald ziert.

"Wir geben zwar Geld für solche Einrichtungen, selbst tätig werden wir aber nicht", erklärte Naturpark-Geschäftsführerin Cordula Samuleit auf Anfrage.

Leander Schmitt vom städtischen Bauamt ging der Sache ebenfalls nach. Seinen Angaben zufolge ist der Rhein-Neckar-Kreis für das Teilstück der Straße zuständig, für den Rastplatz hingegen die Stadt Eberbach selbst. Die mähe diesen im Sommer auch regelmäßig.

Zwar sei im laufenden Haushalt kein Geld für die Ersatzbeschaffung der zwei Bänke vorgesehen. Aber vielleicht könne man mit Lösungen aus dem Bauhof die Funktion des Rastplatzes bald wieder herstellen.