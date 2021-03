Eberbach. (RNZ) Zu einem Großeinsatz wegen Gasgeruchs in der Schule kam es am Freitagvormittag am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium. Laut Polizei wurde gegen 10.30 Uhr ein ungewöhnlicher Geruch im Gebäude festgestellt. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert und knapp 100 Schüler des Gymnasiums, Lehrer und anderes Personal vorsorglich evakuiert.

Das Gas strömte offenbar mehr als eine Stunde lang unbemerkt aus dem Leck einer Leitung in einem Physiksaal. Der Hausmeister drehte, nachdem er das Gas gerochen hatte, die Hauptleitung ab und alarmierte Feuerwehr und Polizei. In einem nebenan gelegenen Klassenzimmer saßen 23 Schüler. Zu Schaden kam laut Polizei aber niemand. Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzgeräten in die Schule, stellten mit Messgeräten Gas in hoher Konzentration in den oberen Stockwerken und der Zwischendecke des Mittelbaus fest, lüfteten das Gebäude und bliesen es mit großen Ventilatoren durch. Aus Leimen rückte die Feuerwehr-Messeinheit des Kreises für weitere Messungen an.

Hausmeister schlug Alarm

Die Stadtwerke schalteten zur Sicherheit von 11.05 bis 12.45 Uhr den Strom ab. Für rund zwei Stunden wurde die Zufahrt zur Schule von der Hirschhorner Straße über den Karlstalweg gesperrt. Die undichte Leitung wurde durch eine Fachfirma abgedichtet. Die evakuierten Schüler wurden in der gegenüber liegenden Sporthalle vom Rettungsdienst betreut.

Die genaue Ursache für den Gasaustritt stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Die Polizei prüft, ob fahrlässiges Verhalten einer Firma bei Renovierungsarbeiten Grund für den Gasaustritt gewesen sein könnte.

Die Eberbacher Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz. Rettungsdienst, Notarzt, Polizei und Fachleute der Eberbacher Stadtwerke kamen ebenfalls zu Hilfe. Gegen 13 Uhr wurde der Einsatz beendet. Am Montag ist wieder Unterricht.

Update: Freitag, 12. März 2021, 16.45 Uhr