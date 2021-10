Jahrelang konnte die Stadt im Oberen Fahrbachweg in Friedrichsdorf kaum Bauplätze an Mann oder Frau bringen. Das scheint sich jetzt zu ändern. Drei wurden bereits verkauft, für einen weiteren ist ein Interessent vorhanden. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Friedrichsdorf. In Friedrichsdorf wurden in letzter Zeit einige Bauplätze verkauft. Dies gab Ortsvorsteher Harald Friedrich in der bislang einzigen Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr im Feuerwehrhaus bekannt. Unter den Verkäufen sind auch Parzellen im Oberen Fahrbachweg, die die Stadt Eberbach jahrelang wie Sauerbier angeboten hatte, ohne nennenswerte Resonanz zu erhalten.

Das scheint sich mit dem allgemeinen Bauboom nun gewendet zu haben. Wie Stadtsprecher Ingo Moneta auf Nachfrage bestätigte, wurden im Oberen Fahrbachweg drei Bauplätze verkauft, zudem gebe es dort noch einen weiteren Interessenten. Dann habe man dort noch zwei freie Plätze. Auch in der Höhfeldstraße wurde ein Baugrundstück veräußert.

Nicht sagen wollte der Stadtsprecher, wie hoch die von der Stadt erzielten Grundstückspreise waren. "Als Kaufpreis wurde jeweils ein Gebot abgegeben. Die vom Gemeinderat beschlossenen Mindestwerte wurden eingehalten", teilte er lapidar mit. Auch bei einer zweiten Anfrage, wie hoch diese Werte denn seien, wurden keine Zahlen genannt. Unsere Recherchen vor Ort ergaben, dass die Stadt für Bauland im Oberen Fahrbachweg vor noch nicht allzu langer Zeit ein Mindestgebot von zehn Euro aufgerufen hatte, zuzüglich der angefallenen Erschließungskosten.