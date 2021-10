Das schöne Wetter lockte am Sonntag viele Besucher auf den kleinen Rummelplatz am Neuen Markt. Gut für die durch Coropna-Einschränkungen gebeutelten Schausteller. Sie alle waren froh, dabei sein zu können. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Wir waren mit Eurer Mini-Kerwe zufrieden", brachte es am Sonntag ein Mann aus Waibstadt auf den Punkt. Er meinte damit die erstmals veranstaltete Herbstmeile, über die er nach der Katzensteig-Tour mit seinen Wanderfreunden schlenderte, ehe man sich’s vor einer Kneipe in der Bahnhofstraße gemütlich machte. Und auch die Stimmung bei Schaustellern und Händlern war recht gut.

Familie Schickler war mit Karussell vor Ort. Foto: Deschner

"Wir sind dankbar, dass wir hier stehen konnten", sagt Nadine Schickler, die zusammen mit ihrem Mann Sascha das Kinderkarussell auf dem Lindenplatz betreibt. Diesmal durften auch die kleine Sarah sowie die zwei Hunde der Familie mit nach Eberbach kommen. "Es war allerdings nicht so gut wie im Sommer", schränken die Schicklers ein. Auch beim "Kuckucksmarkt-Ersatz" waren sie nämlich mit ihrem Fahrgeschäft auf dem Lindenplatz. Während diesmal die beiden Sonntage gut gelaufen seien, sei unter der Woche sehr wenig los gewesen.

Noch am Sonntagabend baute Sascha Schickler drei Stunden lang sein Karussell ab. Dann ging’s nach Oberursel, wo die Familie wohnt. Nächste Station sei ein Markt in Bad Camberg, dann eine Veranstaltung am Wohnort. Und dann stünden schon die Weihnachtsmärkte an. "Gott sei Dank", schiebt Nadine Schickler nach und spielt dabei auf die "brotlose" Zeit während der Pandemie-Maßnahmen an.

Josef Zimmermann. Foto: Deschner

"Beim ersten Mal lief es besser als jetzt", vergleicht Josef Zimmermann vom Crêpes-Stand den Sommer- mit dem Herbstmarkt. Er zog mit seinem Geschäft am Sonntag kurzfristig vom Thonon-Platz auf den Neuen Markt um. Denn die Verkaufsgeschäfte neben dem Pulverturm durften am zweiten Marktsonntag nicht öffnen und verließen daher die Stadt frühzeitig.

Er ist "dankbar, dass wir da sein dürfen". Zwar nächtigt der Mann in einem örtlichen Hotel, hat aber mitgekriegt, dass die Stadt neben dem Badezentrum in der Au Abstellmöglichkeiten für Wohnwagen der Schausteller bietet sowie einen Sanitärcontainer aufgestellt hat. Nun hofft Zimmermann, "dass wir nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen". "War in Ordnung", sagt sein Sohn Sammy, der schräg gegenüber mit Schwägerin Mandy Traber einen Langosch-Stand hat. Das erste Wochenende sei in Ordnung gewesen, unter der Woche sei’s "la, la" gelaufen und der letzte Sonntag bei angenehmer Herbstsonne auch gut. Ein "dickes Danke" richte man an die Stadt, die den Mut gehabt habe, "so etwas aufzuziehen".

Auf der anderen Seite ist ihr Vater Anton Traber gerade mit dem Abbau seines Kinderkarussells beschäftigt. Wenngleich es hier nicht so wie auf einem Festplatz sei, "sind wir sehr zufrieden und kommen gerne wieder". Jetzt geht’s aber erstmal auf den Gänsemarkt in Backnang, der kommendes Wochenende stattfindet. "War okay, aber bissl weniger als im Sommer", gibt Festwirt Alfred Groll aus Michelstadt, der auf dem Neuen Markt Getränke und Speisen anbietet, über sein Geschäft Auskunft. Auch er zollt der Stadt Respekt, "dass man uns das ermöglicht". Eine achtköpfige Gruppe aus Oberzent steht an seinem Bierstand und ist schon gut drauf. "Wir sind extra mit dem Bus hergefahren", sagen die Herren und stoßen mit einem weiteren kühlen Blonden an. Hier sei’s halt "wunderschön", freuen sie sich.

Bettina Backfisch. Foto: Deschner

"Sehr zufrieden" ist Bettina Backfisch aus Binau mit dem Verkauf an ihrem Donuts-Stand. Der sei auch unter der Woche gut besucht gewesen. "Die Leute sind dankbar, weil so lange Zeit nichts war. Uns geht’s genauso", sagt die Unternehmerin.

"Nur positive Stimmen von Schaustellern wie von Einheimischen und Touristen" hat auch Bernhard Walter von der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation vernommen. Seiner Zufriedenheit mit dem Ergebnis gab schließlich auch EWG-Vorsitzender Dietrich Müller Ausdruck.