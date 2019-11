Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Heidelberg. Das Leben des Eberbacher Künstlers Heiner Knaub begann 1904 im Alten Badhaus und endete 1975 in einem von seinen Eltern erworbenen alten Fachwerkhaus in der Odenwaldstraße, wo er sich im steil dahinter gelegenen Garten ein kleines Atelier in einem ehemaligen Stall eingerichtet hatte.

Knaub war ein „Bauhäusler“, hatte seine künstlerische Ausbildung von 1928 bis 1931 in Dessau „an der berühmtesten Schule des Jahrhunderts“ erhalten, wie die Kunsthistorikerin und Autorin Barbara Riederer 1986 im Eberbacher Geschichtsblatt über ihn schreibt. Das Museum Haus Cajeth in Heidelberg, Besitzer etlicher seiner Bilder, nimmt dies zum Anlass, Heiner Knaub zum 100-jährigen Gründungsjubiläum des Bauhauses in den Blick zu rücken. Vom 8. November bis 7. März 2020 zeigt es eine umfangreiche Ausstellung mit um die sechzig Arbeiten von ihm – viele davon aus der eigenen Sammlung von Museumsgründer Egon Hassbecker, die meisten sind Leihgaben von Ricarda Wottawa, der Tochter Knaubs.

Barbara Schulz vom Haus Cajeth ist im Vorfeld der Schau mit zahlreichen Eberbachern in Kontakt getreten, die mit Heiner Knaub noch eigenes Erleben verbinden, und hat Stimmen eingefangen. Zur Eröffnung wird sie ihr Augenmerk auf „Heiner Knaub als Schüler von Paul Klee und Wassily Kandinsky“ richten, der Historiker Florian Schmidgall beleuchtet „Das Bauhaus in Dessau – Heiner Knaub im Labor der Moderne“.

Die Bekanntschaft mit dem 2013 verstorbenen Bildersammler Egon Hassbecker, der 1965 in Eberbach seine (Hinter-)Hofbuchhandlung in der Friedrichstraße eröffnete und sie alsbald auch zur Galerie machte, sollte der Malerei Heiner Knaubs recht eigentlich erst zu öffentlicher Geltung verhelfen. Hassbecker, der Eberbach 1980 Richtung Heidelberg-Altstadt verließ und im Haus Cajeth ein Museum für Primitive Malerei gründete, widmet Knaub in seinen Lebenserinnerungen auch ein eigenes Kapitel.

Auf ihn aufmerksam gemacht hatte ihn der Maler Armin Stähle, der in seiner Buchhandlung aus und ein ging. Denn Knaub übte die Malerei neben seinem neuen Beruf als Gewerbelehrer „abseits einer größeren Öffentlichkeit aus“, heißt es bei Barbara Riederer. Gleichwohl sei er als Künstler in seiner Heimatstadt gegenwärtig gewesen und wurde gelegentlich mit Wanddekorationen in öffentlichen und privaten Gebäuden beauftragt. Erhalten geblieben sind etwa die Wandbilder im Treppenhaus des Krankenhauses.

Diese Wandmalereien sind noch im Treppenhaus des Krankenhauses am Scheuerberg zu sehen. Fotos (2): Biener-Drews

Egon Hassbecker war dann 1972 der erste, der Heiner Knaub eine Einzelausstellung widmete und 16 Arbeiten des damals bereits Achtundsechzigjährigen in seiner (Hinter-)Hofbuchhandlung präsentierte. Schon ein Jahr später waren neue Arbeiten Knaubs zusammen mit Bildern von Manfred Garstka und Armin Stähle bei ihm zu sehen. Zwei Jahre nach dem Tod des Künstlers sollte Hassbecker in Eppelheim eine weitere Knaub-Ausstellung ins Rollen bringen, und er sollte ihm 1979 noch „ein Denkmal setzen“, wie es in seiner Autobiografie heißt: als Herausgeber eines großformatigen Kalenders und einer Mappe mit zwölf Knaub-Motiven, versehen mit einem Porträt des Malers und einer erstmaligen Übersicht über dessen Leben und Werk. Für den Künstler Knaub war dies der posthume Durchbruch in seiner Heimatstadt, erinnert sich Hassbecker. „Sein Bekanntheitsgrad war jetzt so groß“, dass die Mappen weggingen wie warme Semmeln, und „die Stadt Eberbach auf seine Anregung hin eine Straße“ und einen Saal nach ihm benannte. Hassbecker selbst konnte seine Sammlung in der Folge um „einige Bilder und Knaubs Staffelei“ bereichern, die ihm die Künstlerwitwe bei ihrem Wegzug nach Nürnberg dankbar überließ. 1985, ein Jahrzehnt nach seinem Tod, widmete die Stadt Eberbach dem Künstler aus ihren Mauern dann die bis dato umfangreichste Werkschau mit über achtzig Exponaten.

Die Sehnsucht nach mediterranen Landschaften führte Heiner Knaub in fortgeschrittenem Alter mehrfach nach Ischia. Die Insel im Golf von Neapel lieferte dem Eberbacher Bauhäusler Motive für über hundert Bilder. Foto: privat

Knaub, dessen Malerei vor allem von der Kunst seines Bauhaus-Lehrers Paul Klee beeinflusst war, wie Kunsthistorikerin Riederer darlegt, fand seine Motive in dem, was ihn umgab: malte Landschaften, Blumen, Stilleben, Neckartal, Ohrsberg, Leopoldsplatz, Neckarbrücke und Odenwald. Seine Sehnsucht nach dem Mittelmeerraum stillte er erst im Pensionsalter auf mehreren Reisen nach Ischia, „an die hundert Blätter in Tempera und Aquarelltechnik“ sind dabei laut Hassbecker entstanden. Bilder, in denen auch „der Architekt zum Vorschein kam“, und in denen es Knaub gelang, die mediterrane Landschaft mit formalen Prinzipien des Bauhauses zu verbinden, sie auf ganz eigene Weise zu abstrahieren, wie es im Ausstellungsflyer heißt.

Querverbindungen zu Heiner Knaub stellt das Museum Haus Cajeth in dieser Ausstellung mit einem Naiven aus seiner Sammlung her: dem Italiener Costante Pezzani aus Sabbioneta (1910–1987).

Info: Heiner Knaub – Bauhausschüler aus Eberbach und Costante Pezzani aus Sabbioneta, Eröffnung Freitag 8. November, 19 Uhr, Museum Haus Cajeth, Heidelberg, Haspelgasse 12.