Hanna Breidinger-Spohr in ihrem Atelier. Die vor allem als Holzschnittkünstlerin gerühmte Eberbacherin schuf ab 1954 bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 insgesamt 600 Werke in dieser Technik. Foto: privat

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Ins Jahr 2020 fiel ihr 20. Todestag, 2022 wird sich zum 100. Male ihr Geburtstag jähren. Genau dazwischen, 2021, erlebte ihre Heimatstadt die Rückkehr Hanna Breidinger-Spohrs als Künstlerin. Höchstwahrscheinlich wurde der Frau, die 1922 im Spohrschen Haus am Lindenplatz als Tochter eines Schneidermeisters zur Welt kam und die Stadt 1955 dauerhaft verlassen sollte, in Eberbach überhaupt noch nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dafür mussten mehrere wichtige Akteure und eine Menge Sachverstand zusammenkommen. Und jemand wie Willem van Dijk, der als Nachlassverwalter von Breidinger-Spohr auf einen scheinbar unerschöpflichen Fundus an Bildern und biografischen Informationen zugreifen konnte. Oder der Museumsverein um Sigrun Paas-Zeidler und Gerhard Rohr, der in einer Sonderausstellung am Alten Markt an die 200 Bilder Breidinger-Spohrs präsentierte.

Selbstporträt (Ausschnitt), ca. 1948. Foto: privat

Bilder, die diese nicht zuletzt als "eine der großen Holzschnittkünstler des 20. Jahrhunderts" auswiesen, wie Kunsthistorikerin Paas-Zeidler in ihrer in dieser Zeitung veröffentlichten Besprechungsserie darlegte. Und die die ganze Bandbreite ihres in 45 Jahren entstandenen künstlerischen Werks veranschaulichten: mit Porträts, Stadtansichten, Tierbildern, Illustrationen, mit Ölgemälden, Zeichnungen und natürlich den Linol- und Holzschnitten, von denen sie ab 1954 insgesamt 600 schuf.

Die evangelische Kirchengemeinde, der die junge Hanna Spohr unter anderem als Organistin verbunden war, hatte in der Michaelskirche zuvor schon biblische Motive sowie Weihnachts- und Neujahrskarten von ihr gezeigt. Neu dazugekommen als Ausstellungsort ist 2021 das "Kunstschaufenster" in der Kellereistraße 22, das jetzt, organisiert vom städtischen KTS-Leiter Tobias Soldner, alle vier Monate neu bestückt wird.

Über die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs in Eberbach, in denen Hanna Spohr einer Dienstverpflichtung bei der Firma Stotz Apparatebau nachkommen musste, hat die damals 23-Jährige Tagebuch geführt. Ihr Kunststudium in Karlsruhe lag zu dieser Zeit zwangsweise auf Eis. Auszüge dieses bislang unveröffentlichten Kriegstagebuchs von 1944/45 erschienen 2021 erstmals: im Eberbacher Geschichtsblatt unter der Schriftleitung von Marius Golgath. Willem van Dijk versah die von ihm ausgewählten Einträge mit bisher verschollen geglaubten Zeichnungen russischer Zwangsarbeiterinnen und des Bunkerbaus am Ohrsberg. 2022 wird das gesamte Kriegstagebuch in einer kommentierten Fassung herausgebracht: wissenschaftlich begleitet von Stadtarchivar Golgath, finanziert vom Museumsverein.