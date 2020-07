Von Peter Bayer

Eberbach. Alles redet derzeit über mehr Digitalisierung in den Schulen. Es entsteht der Eindruck, ohne sie wäre ein Unterricht – gerade in Corona-Zeiten – gar nicht mehr möglich. "Digitalisierung ist ein Schlagwort, das alles und gar nichts sagt", meint Dr. Dietmar Polzin, Elternbeiratsvorsitzender Dr.-Weiß-Grundschule dazu. Die Frage sei, wer brauche wie viel Digitalisierung. Der Hochschulprofessor macht dabei einen Unterschied zwischen Grundschülern, Realschülern und Gymnasiasten, und ist der Überzeugung: "Grundschule online geht nicht."

Als Alternative sieht er eindeutig die Schule im Präsenzbetrieb. Das sei auch unter Corona-konformen Bedingungen möglich. "Hier ist der Lehrermangel das größere Problem", sagt auch seine Stellvertreterin Kerstin Siebeck. Mehr Lehrer bedeuteten mehr Kontingentstunden, würden einen zeitversetzten Unterricht von Teilklassen ermöglichen. Die Heraufsetzung des Klassenteilers von derzeit 25 auf 29 Schüler im kommenden Schuljahr gehe hier leider in die falsche Richtung. "Stand jetzt hätten wir kommendes Schuljahr zwei riesige erste Klassen", ergänzt Polzin.

Der Unterricht in der Grundschule solle nicht online, sondern besser vor Ort stattfinden – aber zukunftsorientiert, mit Verwendung der neuen Medien. "Server und Schulrechner müssen kommen", fordert Polzin. Bei der Rechner-Ausstattung sei die Dr.-Weiß-Schule lang hintendran gewesen. Die komplette Serverinfrastruktur müsse erweitert werden. "Schule und Stadt sind dran, mit der Hard- und Softwareausstattung sind wir auf einem guten Weg." Als wichtig erachtet er, dass Schulleitung und Lehrer Zugriff auf den Schulserver hätten.

Dagegen brauche man nicht überall WLAN. "Ein bis zwei Räume würden reichen", findet er. Ein Klassensatz Tablets wäre "eine gute Sache, um den Schülern die Scheu zu nehmen und ihnen die Handhabung zu zeigen". Als Beispiel nannte Siebeck die Anton-App, die anfangs gar nicht geklappt habe, mit der Zeit aber immer mehr eine Art Online-Unterricht ermöglicht habe. "Aber brauchen wir wirklich für 284 Grundschüler Laptops und iPads?", hält Polzin es für wenig sinnvoll, Tablets anzuschaffen und den Schülern mitzugeben. Viel wichtiger sei zunächst die Aus- und ständige Weiterbildung der Lehrer, denn "Digitalisierung ist Entwicklung". "Manche Lehrer haben noch kein Internet", pflichtet ihm Siebeck bei. Solle verstärkt online unterrichtet werden, müsse der Arbeitgeber die Lehrer auch entsprechend versorgen.

"In der Krise wurden die Lehrer nicht eingewiesen, bekamen keine Schulungen", beklagt sie. Das müsse sich auf jeden Fall ändern.

Ebenso wie die Lehrer seien auch die Eltern nicht geschult worden und entsprechend unterschiedlich fit im Umgang mit den Medien, so Siebeck. In der Corona-Krise seien die gesellschaftlichen Unterschiede deutlich zu sehen gewesen, habe Polzin festgestellt. Die Wiederöffnung der Schulen sei daher "spät genug erfolgt". Nicht jeder konnte oder könne Homeoffice machen, viele Kinder seien in der Zeit des Homeschoolings auf sich allein gestellt gewesen, seien "untergegangen", so Siebeck.

Während es draußen täglich sonniger geworden sei, sei die Motivation der Kinder zum Lernen zudem täglich weniger geworden. Als Mutter sei es dabei nicht einfach gewesen. "Ich wusste nie: Sag ich zu viel oder sag ich zu wenig. Gerade erklärte ich einer Tochter etwas, da hat schon die andere gefragt. Da blieb kaum noch Zeit für etwas anderes", schildert sie ihre Zeit als "Lehrerin" ihrer beiden Töchter.

Für Dr. Dietmar Polzin geht Ende Juli "ein chaotisches Schuljahr zu Ende". Sein Wunsch fürs kommende Schuljahr ist "ein einigermaßen regulärer planbarer Einstieg in den Schulalltag. Die Kurzfristigkeit der Anordnungen hat es nicht leichter gemacht". Ferner wünscht er, dass die zweite Corona-Welle ausbleibt sowie eine flexiblere Handhabung und die Nutzung anderer Lernformate in der Schule. Kerstin Siebeck wünscht sich "mehr Einsicht von den oberen Stellen, zum Beispiel dass der 29-Teiler unsinnig ist und nicht alle Vorgaben umsetzbar sind". Der Grundtenor beider aber ist: "Als Grundausrüstung brauchen wir bald mehr geschulte Lehrer".

Eine Ansicht, die auch Polzins Vorgänger Tobias Balthesen vertritt. "Online oder digitaler Unterricht ist die schlechtere Alternative zum Unterricht mit einem Lehrer, der den Kindern tatsächlich gegenüber steht. Im Online-Unterricht lernen die Kinder keine Mimik und Gestik. Er kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Die Beziehung ist ein elementarer Bestandteil von Bildung. Dies ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber sie wurde in der Krise noch einmal stark deutlich." Gruppengrößen mit bis zu 15 Schülern in einer Klasse würden auch guten Schülern ein konzentriertes Arbeiten ermöglichen und auch beim Lehrer für mehr Erfolgserlebnisse sorgen. Oberste Priorität müsste also nicht der Ausbau der Digitalisierung, sondern die Ausbildung von Lehrkräften sein, die gute Beziehungsarbeit leisten. "Für die Digitalisierung werden aus meiner Sicht zu viele Kräfte gebündelt, die an anderer Stelle fehlen."

Dr. Dietmar Polzin hat zwei Kinder in der 5. und 6. Klasse des Gymnasiums und einen Sohn in der 3. Klasse.

Kerstin Siebeck hat zwei Töchter in der 2. und 4. Klasse. Beide sind seit diesem Schuljahr Elternbeiratsvorsitzende der Dr.-Weiß-Grundschule.

Tobias Balthesen war bis 2019 auch Gesamtelternbeiratsvorsitzender, ist Lehrer an der gewerblichen und kaufmännischen Schule in Mosbach und Vater einer zehnjährigen Tochter. Derzeit ist er in Erziehungsurlaub.