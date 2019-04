Eberbach. (cum) In der Itterburg an der Hirschhorner Landstraße soll bald wieder eine Gaststätte eröffnen. Der Bauausschuss des Gemeinderats gab am Donnerstag einstimmig grünes Licht für dazu notwendige Umbauten. Geplant ist, die Toiletten im Keller auszubauen und die Küche im Erdgeschoss zu erweitern. Diskutiert wurde über die Parkplätze an dem an einer Kurve liegenden Gasthaus.

Ein Grundstück vor der Itterburg, an dem oft Schüler des Gymnasiums ausgeladen werden und Liefertransporte für Anwohner halten, gehört der Stadt. Der Eigentümer der Itterburg hätte es gerne gekauft, die Stadt will das Grundstück aber nicht abgeben, damit es öffentlich nutzbar bleibt. Ob ausreichend Parkplätze für die Gaststätte vorhanden sind, wird von der Baurechtsbehörde des Kreises geprüft.

Einstimmig befürwortet wurde auch eine Anfrage zum Bau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohnungen oberhalb der Rockenauer Straße gegenüber der Bootswerft Empacher. Kritisch sahen einige Stadträte die Zufahrt über einen kleinen Weg, der in der oft zugeparkte Kurve hinter der Brücke in die Rockenauer Straße mündet.

Der Ruderbootbauer Empacher darf an seine Bootswerft an der Rockenauer Straße ein Gefahrstofflager, überwiegend für Harze und Lacke, anbauen. Der Anbau war laut Stadtbaumeister Steffen Koch Auflage des Gewerbeamts und liegt außerhalb des hochwassergefährdeten Bereichs. Die Stadtwerke dürfen ein bereits auf ihrem Betriebsgelände in der Güterbahnhofstraße stehendes Parkdeck überdachen. Unter der Überdachung soll Material gelagert werden.