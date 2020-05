Eberbach. (pol/mare) Die Polizei hat Donnerstagnacht Sprayer an der Schule auf frischer Tat erwischt. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 0.45 Uhr meldete ein Passanten, dass an einem Schulgebäude im Parallelweg in Eberbach mehrere Graffitisprayer ihr Unwesen treiben würden. Bereits auf dem Parkplatz der Schule fand die Polizisten mehrere Personen, welche jedoch in verschiedene Richtungen davonrannten, als sie die Polizei sahen. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf, wobei nach kurzer Strecke einer der Täter eingeholt wurde. Bei der Festnahme hatte der 19-Jährige sogar noch eine Spraydose bei sich, welche mit der Farbe der frischen Graffitis am Gebäude übereinstimmten.

Am Schulgebäude gab es mehrere Farbschmierereien, wobei die Schadenshöhe noch nicht bekannt ist. Die weiteren Ermittlungen zur Sachbeschädigung werden durch das Polizeirevier Eberbach geführt.