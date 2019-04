"Mut tut gut" als zeitlose Botschaft: Das Eberbacher Liedermacher-Duo Sanni und Paul singt mit dem Gospelchor Right Now in der gut gefüllten Michaelskirche. Foto: Jochen König

Von Jochen König

Eberbach. "Können Sie mich verstehen?" fragte Karin Conrath, Leiterin des Eberbacher Gospel-Chors Right Now am Samstag das Publikum in der sehr gut gefüllten Michaelskirche. Nun, alle Ansagen konnte man zumindest in den hinteren Reihen nicht verstehen, doch sprach die Musik für sich. 19 Lieder wurden in anderthalb Stunden dargeboten. Roland Beigel begann als Rufer, also als Solo-Artist und begann einen ausdrucksstarken Dialog mit dem Chor. Überhaupt war das Ensemble im besten Sinne routiniert, aufeinander abgestimmt, gut eingespielt und in der Gospelmusik zuträglichen entspannten Stimmung. Diese sprang sogleich auf das Publikum über. Davon zeugte starker Applaus nach jedem Lied.

Auch das zweite Lied "It is well with my Soul" bestach durch Soli; Simone Woldrich und Helmut Jost boten eine weite Koloratur des Gesangs, der doch in den Stimmen des Chors aufgehoben war. Schön war das Bild, wie sich die Solisten nach getanem Werk wieder in den Chor einreihten und sich so als Teil des Ganzen präsentierten. Denn um das Gemeinsame geht es ja bei dieser Musik, um Zusammenhalt, um Unbeugsamkeit und um Hoffnung. Dies schuldet man der Tradition, von der man weiß, dass sie von gläubigen Sklaven als Trostmusik bei der harten Arbeit begründet wurde.

Es bedurfte nicht nur der bekannten Lieder "Swing Low Sweet Chariot", "One Moment in Time", "Perfect" (Ed Sheeran), "Can You Feel the Love Tonight?" (Elton John) und "We Are the World" (Lionel Richie und Michael Jackson), um die Eingängigkeit des Gospelgesangs erlebbar zu machen.

Ungeachtet aller Diskussionen, ob man Michael Jackson angesichts der Vorwürfe gegen ihn hören oder in diesem Fall singen darf, war "We Are The World" ein echtes Highlight auf ohnedies hohem Niveau. Simone Woldrich, Christl Hock, Ulrike Riedl und Markus Beck trugen dazu mit ihren Solo-Einlagen bei, ohne die Leistung des Chors zu schmälern, der diesen Gesängen eine mehr als stimmige Resonanzfläche bot. Der Chor brillierte in seiner Gesamtheit besonders in der Präsentation des Songs "Hallelujah" von Leonard Cohen, der in deutscher Sprache aufgeführt wurde.

Roland Beigel steuerte zwei Eigenkompositionen bei: "Follow me on the Jesus Road" und "Let My Soul Jump", die er sehr engagiert mit Gitarre begleitete und ausdrucksstark sang. Bei der Ankündigung des von Karin Predikant als Solistin aufgeführten Stücks "Sunday Morning" bekam Karin Conrath auf ihre Frage, was man denn sonntagmorgens mache, von einigen gut gelaunten Hinterbänklern die launige Antwort "Ausschloofe!". Sie berichtigte augenzwinkernd: "In die Kirche gehen!".

Das vierzehnte Lied war eine Besonderheit, wurde es doch vom hiesigen Liedermacher-Duo Sanni und Paul (Susanne Walz-Beigel und Paul Danquard) in Szene gesetzt, in bestem Einklang mit dem Chor und mit einer zeitlosen Botschaft: "Mut tut gut", eine ermutigende Ermunterung, die bestens zum Kontext des Abends passte.

Nimmt man Dauer und Lautstärke des Applauses zum Gradmesser, so gefielen die Stücke "On the Cross of Calvary" und "Shower of Love", beide mit Solo-Einlagen von Karin Sensbach neben "The Rose" (Soli von Simone Woldrich und Markus Beck) und "You Raise Me Up" (Solo von Markus Beck) besonders gut. Gerade zum Ende des Konzertes hin bemerkte man zunehmende Bewegung beim Publikum: Was mit dezentem Mitklatschen und Fußwippen begann, endete beim Abschlusslied, einem Segen namens "Irish Blessing", mit Tanzen, Klatschen und schließlich mit stehenden Ovationen.

Die Zugabe "Lord Of The Dance" wurde gleich doppelt gegeben. Der harmonische Abend endete mit Dankesworten, Blumenstrauß, Spendenaufruf und der Einladung, dem Chor beizutreten.

Info: Right Now probt jeden Donnerstag um 19.45 Uhr in der Aula der Eberbacher Werkrealschule.