Eberbach (fhs) An der Bahnhofstraße werden aus dem zuletzt als Brockenhof-Café und -bäckerei genutzten ebenerdigen Ladenlokal im Wohn- und Geschäftshaus Nummer 3a künftig Büros oder Raum für Beratungstätigkeiten. Einem entsprechenden Antrag, die Nutzung abzuändern, stimmte der Bauausschuss des Gemeinderats jetzt einstimmig zu.

An der Bahnhofstraße sind Dienstleister, Einzelhandel, Gaststätten aber auch Wohnungen als vorwiegende Nutzungsmöglichkeiten vorgesehen. Bislang war für die Gewerberäume im Erdgeschoss des Hauses 3a letztmals ein Bekleidungsgeschäft im Rahmen des hier gestatteten Einzelhandelszwecks genehmigt worden. Zuletzt jedoch dienten die Räume als Domizil des besagten Bäckerei-Cafés.

Aus Sicht von Eberbachs Stadtbauamtsleiter Detlef Kermbach sprach nichts dagegen, die Nutzung abzuändern. Im geltenden Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn sind die Räume als "gemischte Bauflächen" eingestuft, lassen also in diesem Umfeld der Bahnhofstraße vergleichbare Verwendungen zu.

Das Vorhaben ist aus rechtlicher Sicht nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches zulässig, wenn es sich "in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt" und zudem die Erschließung gesichert ist. Das trifft in diesem Fall auch zu.

Mit der Ergänzung, dass die notwendige Anzahl von Auto- sowie Fahrradstellplätzen nach der Vorgabe des Kreisbauamts nachzuweisen ist, schlug die Verwaltung den Stadträten vor, dem Gesuch das Einvernehmen zu erteilen. Die Stadt Eberbach stellte der Antragstellerin einen Stellplatzablösevertrag in Aussicht. Der nicht mehr abgeänderten Verwaltungsvorlage stimmten die Mitglieder des Bauausschusses zu, wobei SPD-Stadtrat Rolf Schieck anmerkte, dass hier wieder der Raum für Geschäfte in der Innenstadt weniger werde zugunsten von Büros und Wohnungen. "Das ist schade, aber es ist nun mal so." Diesem Seufzer stimmte auch Bürgermeister Peter Reichert zu.