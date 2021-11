Eberbach. (cum) Wer in Eberbach für sein Kind einen Kindergarten- oder Betreuungsplatz sucht, bekommt den in aller Regel auch. Mit fünf kirchlichen Kindergärten, dem neuen Waldkindergarten, drei Krippen für Kleinkinder, Schülerhort und Randzeitbetreuung sieht sich die Stadt gut aufgestellt. Der Bedarf wird weitgehend gedeckt. "Keiner muss zwei bis drei Jahre auf einen Kindergartenplatz warten", sagte der städtische Zuständige für Schulen und Kindergärten, Robin Uhrig, bei der Vorstellung des Bedarfsplans in der jüngsten Sitzung des Eberbacher Gemeinderats.

Während in der Krippe des Postillion-Vereins am Rosenturm noch Plätze frei sind, sei die Situation im Schülerhort allerdings "angespannt". Zur Vereinfachung der Anmeldungen für die Eltern forderten Rolf Schieck (SPD) und Peter Stumpf (AGL) eine zentrale Anmeldestelle im Rathaus. Denn bislang empfiehlt die Stadt den Eltern, ihre Kinder bei allen Kindergärten zugleich anzumelden, damit sie sicher einen Betreuungsplatz bekommen. "Doppelte und dreifache Anmeldung" sei nicht "gut", sagte Stumpf. Dadurch würden Plätze blockiert, die dann am Ende vielleicht gar nicht in Anspruch genommen würden. Bei einer zentralen Anmeldung könnten Eltern auch die Reihenfolge ihrer Wunschkindergärten mit angeben.

Das ist laut Uhrig zumindest in der Überlegung. Der städtische Schul- und Kindergartenzuständige will sich demnächst beim Rhein-Neckar-Kreis dafür geeignete Verwaltungssoftware ansehen und mit Praktikern darüber reden, wie die Abläufe funktionieren. Für die Verwaltung wäre das mehr Arbeit, für die Kindergartenleitungen eine Entlastung. Von denen sei auch schon das Signal gekommen, dass sie einer zentralen Anmeldestelle gegenüber nicht abgeneigt wären, sagte Uhrig im Rat.

Insgesamt stehen in Eberbach 514 Betreuungsplätze für Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, bereit, davon 70 für Kinder unter drei Jahren. Dazu gibt es noch mehrere Tagesmütter, die privat ihre Betreuungsdienste anbieten. Kinder im Alter bis zu sieben Jahren gibt es in Eberbach laut Bedarfsplan 990; je nach Jahrgang schwankt die Zahl pro Altersstufe zwischen 100 und 150. Mit Zu- und Wegzügen macht das die Planung nicht immer ganz einfach. Den gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz vom ersten Lebensjahr an sieht die Verwaltung aber als erfüllt an. Dazu komme, dass etliche Eltern durch die Einschränkungen in Corona-Zeiten selbst neue Betreuungslösungen für ihre Kinder gefunden haben, sei es durch Arbeit im Home-Office, in der Nachbarschaft, der Verwandtschaft oder im Freundeskreis.

Einige Einrichtungen sind dennoch begehrt: "Der Waldkindergarten wird super angenommen", sagte Uhrig, "wir bekommen sehr gute Rückmeldungen von den Eltern." Die 20 Plätze sind ausgebucht. Eine weitere Gruppe ist derzeit aber nicht in Planung.

Andere haben noch freie Plätze. Bei der Kinderkrippe am Rosenturm waren laut Plan zuletzt acht Betreuungsplätze nicht belegt. Die nur einen Steinwurf entfernte Rappelkiste war dagegen ausgebucht. Das liege möglicherweise an den Kosten, mutmaßte Stadtrat Stumpf: Wenn das eine Preisfrage sei, müsse sich dafür eine Lösung finden lassen.

Tatsächlich nimmt der Trägerverein Postillion für die tägliche Acht-Stunden-Betreuung am Rosenturm im Monat 597 Euro plus auf Wunsch noch 63 Euro fürs Essen. In der benachbarten Rappelkiste liegen die Betreuungskosten laut Uhrig "deutlich niedriger". Postillion-Vorsitzender Stefan Lenz begründete die Preise am Rosenturm unter anderem mit den hohen Mietkosten dort. Das könnte sich ändern, wenn 2022 der neue Kindergarten an der Güterbahnhofstraße fertig wird. Dort zieht der Postillion mit seinen drei Krippengruppen ein.

Noch keine Lösung ist für den Schülerhort in der Dr.-Weiß-Schule in Sicht. Alle 37 Plätze sind belegt. Die Vergabe erfolgt nach Dringlichkeit: Alleinerziehende oder voll berufstätige Eltern werden bevorzugt. Die Stadt wartet noch auf die genauen Regeln beim Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Sobald die vorliegen, werde darüber "zu sprechen sein", so Uhrig.