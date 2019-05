Von Felix Hüll

Eberbach. Zur aktuell tagenden Aktionärsversammlung des in Eberbach ansässigen Gelatineherstellers Gelita-AG hat bei der Ankunft der Aktionäre eine lautstarke Protestversammlung von Mitarbeitern aus den Werken Eberbach, Göppingen und Memmingen stattgefunden. Rund 80 Männer und Frauen empfingen die teils in Limousinen vorfahrenden Firmeneigentümer mit Plakaten, Transparenten und einem Trillerpfeifenkonzert.

Hintergrund der Aktion ist die Sorge der Mitarbeiter um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes sowie der wirtschaftlichen Zukunft vor allem am Standort Eberbach mit aktuell rund 650 Beschäftigten. Einer der Gelita-Aktionäre, Peter Koepff, will im gerade mal 25 Kilometer entfernten Ort Neidenstein in einer neuen Gelatine-Fabrik "Gelinova" direkte Konkurrenzprodukte herstellen. Der Betriebsrat spricht bereits von Abwerbungen von Mitarbeitern und wirft Koepff nach einem Gespräch im Herbst 2018 vor, gezielt das Unternehmen zu sabotieren, an dem er selbst noch Anteile hält.

Andere Teilnehmer der Versammlung wie etwa Marcus Ostermann zeigten sich gegenüber den Beschäftigten gesprächsbereit und tauschten sich vor Beginn der Versammlung mit den Mitarbeitern, vertreten durch den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Werner Klose (Göppingen) und den Eberbacher Betriebsratschef Norbert Taschinski aus.

Die Gelita-Aktionärsversammlung am Firmenhauptsitz in Eberbach dauert noch an.