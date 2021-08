In Klassenzimmern, die gut gelüftet werden können, wie hier in der Dr.-Weiß-Schule, sind Luftfilter nicht vorgesehen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Luftfilter in den Klassenräumen – ja oder nein? Das Thema beschäftigt seit geraumer Zeit Eltern von Schulkindern, Lehrer und Gemeindeverwaltungen, doch Entscheidungen sind bisher kaum gefallen, auch in Eberbach nicht. Woran liegt das?

"Wir planen nicht ins Blaue", sagt Robin Uhrig, zuständiger Sachbearbeiter bei der Stadt Eberbach. "Am Geld würde es aber nicht scheitern. Wenn das Land das Okay gibt, werden wir uns nicht verschließen. Aber wir haben noch keine Informationen, was genau gefördert wird, welche Voraussetzungen die Geräte erfüllen müssen". Jeden Tag bekomme er fünf Angebote von Firmen, die ihre Produkte anpreisen, so Uhrig. Doch gebe es auch von den Firmen bislang keine belastbaren Aussagen oder Empfehlungen.

Eigentlich wollte das Land in Sachen Raumluftfilter vorpreschen, machte jedoch einen Rückzieher und wartet nun auf den Bund, sagt Uhrig. Der stellt noch einmal 200 Millionen Euro zur Verfügung, davon 26 Millionen für Baden-Württemberg. Aber: Noch gibt es keine Einigung und Vorgaben für die Kommunen. "Das macht es für uns schwierig, zu entscheiden, wir werden sehen, was kommt."

Grobe Informationen zur Förderung von mobilen Raumluftreinigungsgeräten in Schulen und Kindergärten gab es zuletzt am 29. Juli vom Städtetag, unter anderem zur voraussichtlichen Rangfolge des Förderprogramms. In der vorrangigen Kategorie 1 werden mobile Geräte in nur eingeschränkt lüftbaren Räumen für die Nutzung durch Kinder bis zwölf Jahre gefördert. Hier soll die Landes- durch die Bundesförderung ergänzt werden. Der Fördersatz dürfte sich bei 80 Prozent bis zur Kostenobergrenze von 5000 Euro pro mobiles Gerät bewegen, also maximal 4000 Euro pro Gerät betragen. Dabei dürfte auf geräuscharme Geräte besonderes Augenmerk gelegt werden, um den dauerhaften Einsatz zu sichern, heißt es in dem Rundschreiben.

Das Land Baden-Württemberg stellt für Luftfilter insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung. Klingt viel, sind aber im Schnitt nur 15.000 Euro pro Schule, rechnet Uhrig herunter. Für ein mobiles Luftreinigungsgerät muss man mit mindestens 3500 Euro rechnen. "Zwei Geräte müssen es pro Raum schon sein", ergänzt Heinz Lang, Leiter der Hochbauabteilung. Die Lautstärke eines Geräts liege bei 40 bis 50 Dezibel. Das Problem dabei: Je besser der Filter ist, desto lauter ist das Gerät. Da ist die Befürchtung, dass teuer angeschaffte Geräte wegen des Lärmpegels nach nur kurzer Zeit wieder ausgeschaltet würden.

Die Filter müssen mindestens einmal im Jahr getauscht werden. Bleibt die Frage: "Muss man ihn auch wechseln, wenn ein Schüler Covid 19 hat? Dazu gibt es keine Vorgaben oder Aussagen", so Lang. Die Anlagen würden die vorhandene Luft zwar filtern, doch müsse weiter gelüftet werden, um den CO2-Anteil in der Raumluft zu senken.

Angedacht sind die Geräte für den Einsatz in den ersten bis sechsten Klassen – das sind in Eberbach 44 Klassenzimmer. "Wir haben die Schulen abgefragt, die Räume sind alle gut lüftbar", sagt Uhrig. Lediglich in der Realschule sei ein Raum innen liegend, doch sei hier eine Lüftungsanlage eingebaut. "Die Schulen stehen den Anlagen eher negativ gegenüber, sie sehen noch keinen Mehrwert", fügt Lang hinzu. Auch wenn sich viele Eltern die Anschaffung wünschen würden.

Eine "große Lösung" werde nicht kommen müssen, ist Uhrig überzeugt. 99,5 Prozent der Räume seien lüftbar. "Der Luftfilter schadet nicht, aber ob er auch hilft?" Man will auf "Handfestes" warten, keinen Schnellschuss machen. "Wir werden das Ganze weiter durchdacht angehen, das hat sich bewährt." Wie das Konzept der Schulen, "das hat super funktioniert", ergänzt Lang.

Andere Städte haben sich in Sachen Anschaffung von Luftfiltern schon entschieden. So wird es für Leimens Schulen keine mobilen Luftfilter geben. Das hat der Gemeinderat nicht-öffentlich beschlossen – was bei den Eltern nicht gut ankommt. Die Entscheidung basiere auf einer Studie der Universität Stuttgart, die zu dem Schluss kommt, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stünden, heißt es in der Begründung. Doch gibt es auch Studien, die zu einem anderen Ergebnis kommen. So spricht sich die Heidelberger Studie seit einem Jahr eindeutig für den Einsatz von Luftfiltergeräten aus, und auch das Umweltbundesamt hat mittlerweile eine Kehrtwende vollzogen und fördert den Einbau.

Doch noch fehlen den Städten verbindliche Informationen. So wird es ab 13. September in den Eberbacher Klassenzimmern aller Voraussicht nach wieder alle 20 Minuten "Fenster auf und fünf Minuten lüften" heißen – auch im Winter. Dabei könnte es – bei einer entsprechenden Empfehlung von oben – beim Einbau von Raumluftreinigungsgeräten auch schnell gehen. "Der Markt für mobile Geräte ist da", ist Lang überzeugt. Und die Installation der Geräte ist auch nicht so kompliziert: Es braucht nur eine Steckdose und der standkühlschrankgroße Luftfilter kann in Betrieb gehen.