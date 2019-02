Die vielen Autos in der Fußgängerzone sind ein Ärgernis. Seit die neue Post in der Oberen Badstraße zusätzlich Verkehr generiert, kocht das Thema allgemein wieder hoch. Foto: Biener-Drews

Von Christofer Menges

Eberbach. Zu viele Autos, die in der Fußgängerzone in der Altstadt unterwegs sind - das ist vielen ein Dorn im Auge. Schranken oder versenkbare Poller, um die Zufahrt zu beschränken, brachte Dietmar Polzin (Freie Wähler) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ins Gespräch. Doch dafür muss erst geklärt werden, wer wann Zufahrt bekommen soll.

Die Idee ist nicht neu: Schon vor einigen Jahren schlug Udo Geilsdörfer vor, damals Stadtrat für die CDU, am Lindenplatz vor dem Uhren- und Schmuckgeschäft einen versenkbaren Poller zu installieren. Damals ging es vor allem darum, das Parken auf oder am Rand des Platzes zu unterbinden. Die Kosten wurden samt Einbau auf gut 12.000 Euro geschätzt. Umgesetzt wurde die Idee aber nie.

Seit im Oktober die Post in der Bahnhofstraße geschlossen wurde und die Postfiliale in der Oberen Badstraße aufgemacht hat, ist für viele aber generell der Verkehr in der Fußgängerzone zum Ärgernis geworden.

"Es wächst uns über den Kopf, was da abgeht", sagte Ordnungsamtschef Rainer Menges vor kurzem im Gemeinderat. Trotz mehrfacher täglicher Kontrollen und etlicher Verwarnungen scherten sich viele Autofahrer nicht um das Zufahrtsverbot. So kommen nun die Poller wieder ins Spiel.

"Rein technisch geht das", sagt Stadtbaumeister Steffen Koch zum Poller, "ich habe damals schon flapsig gesagt: Geben Sie mir das o.k., dann steht er in zwei Wochen." Das Problem sei aber, wer zu welchen Zeiten Zufahrtsberechtigungen erhalten soll. Das sei schon in der Poller-Diskussion vor ein paar Jahren mindestens dreimal besprochen worden.

Damals verliefen die Gespräche ergebnislos: Laut SPD-Stadtrat Rolf Schieck wären es, wie ihm der Ordnungsamtschef gesagt habe, schon damals "etwa 96 Leute" gewesen, die eine Zufahrtsberechtigung bekommen hätten. Tatsächlich sind es laut Rainer Menges inzwischen aber einige mehr: Schon über 100 haben eine Berechtigung, weil sie in der Altstadt einen Stellplatz oder eine Garage haben. Dazu kommen Sonderzufahrtsrechte für Taxis, Bestattungsunternehmer und Hotelgäste.

Das Ordnungsamt kontrolliert derzeit dreimal am Tag. Anfangs wurde noch beobachtet, seit Januar werden vermehrt kostenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. 30 Euro kostet das unberechtigte Parken in der Altstadt. Weil aber viele Autofahrer weiterfahren, wenn sie die Stadtsheriffs bei ihren Kontrollrunden sehen, überlegt das Ordnungsamt nun auch, den unberechtigt durchfahrenden Verkehr zu ahnden. Davon erhoffen sich die Ordnungshüter abschreckende Wirkung.

Gleichwohl spricht sich aber Ordnungsamtschef Menges für eine wie auch immer geartete Pfostenlösung aus: "Auch an der Brühlstraße", wie er sagt. Denn das ist die Gasse, die von der für Autos freigegebenen Bahnhofstraße auf schnellstem Wege zur Post in der Altstadt führt.

Sollte es zu einer Lösung mit versenkbaren Pollern kommen, sieht Stadtbaumeister Koch noch das Problem, dass sich kaum kontrollieren lässt, wenn jemand, der zufahrtsberechtigt ist, den Sender, mit dem sich der Poller absenken lässt, an jemand anderen weitergibt: "Hundertprozentig vermeiden, dass Leute einfahren, die da nichts zu tun haben, können wir trotzdem nicht."

Bürgermeister Peter Reichert will die nicht ganz neue Poller-Idee aber weiterverfolgen: Er wolle das mit dem Ordnungsamt noch einmal besprechen, sagte er im Ausschuss. Koch will sich dann gegebenenfalls bei Herstellern informieren, wie andere deutsche Städte das mit den Zufahrtsberechtigungen handhaben. Denn woanders scheint es trotz aller Probleme zu funktionieren: "Im Ausland sehe ich das immer wieder", sagt der Stadtbaumeister.