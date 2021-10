Voraussichtlich noch zwei Wochen dauern die Arbeiten am Steige-Bahnübergang. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Noch etwa rund zwei Wochen soll der Bahnübergang Berliner/Friedrichsdorfer-Landstraße in der Steige geschlossen bleiben. Dort dauern die Straßenausbesserungsarbeiten nach den Arbeiten an der Wasserversorgung 2025 an. Wie mehrfach berichtet, nehmen die Städtischen Dienste (Stadtwerke) seit Juni 2020 zwei Leitungsbaumaßnahmen vor.

Zum einen wird eine rund einen Kilometer lange Förderleitung mit zwei Zählerschachtbauwerken vom Kanalweg zum neuen Wasserwerkstandort im Dürrhebstal gebaut. Zum anderen wird die Fallleitung vom Dürrhebstal bis ins Ortsnetz Eberbach erneuert und im Bereich Berliner Straße/Ecke Pestalozzistraße ins Ortsnetz eingebunden.

Aktuell stehen die letzten Maßnahmen zu den vorangegangenen Bautätigkeiten in der Friedrichsdorfer Landstraße an. Nach Auskunft des Eberbacher Stadtbauamts geht es hauptsächlich um das Bankett, das nach den Tiefbaumaßnahmen jetzt wieder komplett hergerichtet wird.

Der aktuellen Planung zufolge sollen die Arbeiten in diesem Bereich in der Kalenderwoche 45 (8. bis 12. November) fertig sein.