Eberbach. (fhs) Ab Samstag, 27. Juni, 9 Uhr, hat das Freibad in der Au wieder für Besucher geöffnet. Es gelten aber coronabedingt besondere Bestimmungen. Vor allem ist der Eintritt nur mit Vorab-Kauf eines "Zeitfenster"-Tickets im Internet möglich. Wer keinen Computer hat, muss jemand bitten, ihm zu helfen. Ausnahmen direkt an der Kasse sind nicht möglich, so die Stadtwerke.

Nun doch nicht erst am Donnerstag, sondern im rein schriftlichen Umlaufverfahren vorab hat der Gemeinderat jetzt sich eilend entschieden, das Bad zu öffnen, obwohl die Wettervorhersage zum Wochenende hin einen Wetterwechsel ankündigt hat. Zutritt ist nur mit dem online erworbenen "Zeitfenster-Ticket" erlaubt. Innerhalb dieses Zeitrahmens kann man seine Badezeit dann frei wählen.

Dieses Verfahren ist zwingend nötig, um im Infektionsfall Kontaktwege nachvollziehen zu können. Das bedeutet: Wer als Helfer Karten für andere kauft, muss im Zweifel gegenüber dem Gesundheitsamt Auskunft geben können über Namen und Kontaktdaten derer, die die Karten dann auch genutzt haben.

Info: Die Eintrittskarten gibt’s nur online. Karten im Ticketshop erhalten sie hier. Unter www.stadtwerke-eberbach.de/Coronahinweis.html sehen alle wichtigen Hinweise für den Badebetrieb.