Eberbach. (cum) Die eigentlich für nächsten Mittwoch geplante Saisoneröffnung im Eberbacher Freibad wird um drei Tage auf Samstag, 11. Mai, verschoben. Zum einen verspricht das Wetter Mitte nächster Woche mit Temperaturen um zwölf Grad wenig freibadtauglich zu werden. Zum anderen ging kurz vor dem geplanten Saisonstart ein Teil an der Apparatur zur Wasserchlorung kaputt, das nicht mehr rechtzeitig bis Mittwoch geliefert und eingebaut werden kann. Am nächsten Samstag soll das Wetter zwar auch nicht besser werden, dann soll das Freibad aber in jedem Fall öffnen. Geöffnet ist am Eröffnungstag von 8 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer mag, kann einen "freiwilligen Eintritt" bezahlen. Damit soll ein Sonnenschutz für den Kinderbereich angeschafft werden.

Bis zu den Sommerferien Ende Juli hat das Freibad dann montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 20 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter morgens nur die ersten zwei, abends die letzten drei Stunden. An besonders heißen Tagen mit mehr als 30 Grad kann das Bäderteam die Öffnungszeiten auch verlängern.

Von Ferienbeginn bis Ende August ist abends dann eine halbe Stunde länger geöffnet, von 1. September bis Saisonende abends eine halbe Stunde kürzer. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Sauna öffnet bis Mitte August dienstags von 11 bis 20 Uhr für Frauen und mittwochs von 11 bis 20 Uhr für alle. Die Hallenbadsaison endet diesen Sonntag, 5. Mai, um 16 Uhr. Bis zur Eröffnung des Freibads bleiben Bäder und Sauna für die Umstellungsarbeiten geschlossen.