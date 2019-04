Eberbach. Das Eberbacher Freibad öffnet am Mittwoch, 8. Mai, seine Pforten für die neue Saison. Traditionell ist der Eintritt am Eröffnungstag frei. In diesem Jahr kann ein "freiwilliger Eintritt" bezahlt werden. Mit dem Erlös soll ein Sonnenschutz für den Kinderbereich angeschafft werden. Die Sauna öffnet am gleichen Tag.

Die Hallenbadsaison endet am Sonntag, 5. Mai, um 16 Uhr. Es kann bis 15.45 Uhr geschwommen und sauniert werden, dann sind für zwei Tage beide Bäder für die Umstellungsarbeiten geschlossen.

Auch für Schulen und Vereine findet am Montag und Dienstag (6. und 7. Mai) wegen den anstehenden Umstellungsarbeiten kein Schwimmen im Hallenbad mehr statt.

Info: Öffnungszeiten und Preise vom Freibad sowie der Sauna gibt es im Internet unter www.stadtwerke-eberbach.de