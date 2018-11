Auch hundert Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts kommt es vor, dass sie mit nur unter einem Prozent in einem Gremium vertreten sind,wie etwa im Eberbacher Gemeinderat. Dies beschäftigte (v.l.) Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Tanja Haaß, Gisela Langhard, Adelheid Schüssler und Heike Bode bei der Podiumsveranstaltung von Volkshochschule Eberbach und Interkultureller Frauenbegegnung. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Eberbach. "Mädchen, geh in die Politik" - diesen Satz bekam Tanja Haaß, gebürtige Mannheimerin, immer wieder von ihrem Vater, einem Sozialdemokraten, zu hören. Heute ist die 46-Jährige, die sich schon früh bei den Jusos engagierte, Mitglied im Ortschaftsrat von Pleutersbach. In diesem Acht-Mitglieder-Gremium haben fünf Frauen die Mehrheit.

Haaß ist Rechtanwältin und Mutter zweier Kinder im Alter von 17 und 15 Jahren. Über ihr politisches Engagement berichtete sie innerhalb einer Veranstaltungsreihe der Volkshochschule, in der es jetzt um 100 Jahre Frauenwahlrecht ging und auch um die Frauenquote im Gemeinderat von Eberbach.

Zwei Frauen bei 22 Mitgliedern - das sind weniger als zehn Prozent! Und das war wohl auch nie besser, wie der Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Kleeberger weiß. "Bis Frauen in Eberbach auch in politische Ämter gelangten, dauerte es recht lange. Lina Bussemer gelang 1952 der Einzug ins Stadtparlament. 1959 folgte ihr Margarete Steinmetz", sagte er rückblickend.

Wofür sich Frauen im Fall einer Wahl im Gemeinderat besonders engagieren würden, fragte Moderatorin Dr. Barbara Schäuble ab. Foto: kaz

Mit auf dem Podium war an dem Abend Adelheid Schüssler vom Ortschaftsrat Lindach, 55 Jahre alt, Mutter von vier Kindern und mit einem Dachdecker verheiratet. Im Betrieb ist sie die Büro-Managerin und erlebt immer wieder, dass die Kundschaft bei Terminanfragen dann doch lieber mit dem Chef, also mit einem Mann, sprechen würde. Im Ortschaftsrat ist Adelheid Schüssler die einzige Frau, hat aber gelernt, sich trotz männlicher Mehrheit zu behaupten.

Gisela Langhard, Diplom-Ingenieurin, 60 Jahre alt, ist seit fast einem Jahrzehnt beratendes Mitglied im Stadtwerkeausschuss. Die 50-jährige Heike Bode, Übersetzerin, hat beratende Funktion im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Sie zählt zur CDU.

Als ehemalige Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen und Vorsitzende des Landfrauenrats in Stuttgart ist Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Jahrgang 1953, präsent. "Sagen Sie nicht gleich nein" rät sie Frauen, sollten sie als Kandidatinnen für die nächste Kommunalwahl im Frühjahr in Frage kommen.

Ihrer Schilderung nach müssen Frauen einfach an die Macht, weil es Spaß macht, Dinge verändern zu können und weil es gut ist, wenn schon kleine Mädchen ein politisches Vorbild haben.

Schneidewind-Hartnagel kandidierte selbst zwei Mal erfolglos für Eberbachs Gemeinderat, ehe sie es in den Landtag schaffte. Als Abgeordnete hätten ihr allerdings kommunalpolitische Erfahrungen gefehlt, erinnert sie sich und em-pfiehlt schon deshalb die Kandidatur für dieses Gremium. Die Mutter einer Tochter erzählt außerdem, sie sei selbst die Älteste von fünf Geschwistern und stets schon Vorkämpferin gewesen. Als Organisatorin des Abends gibt Ellen Leytz (Interkulturelle Frauenbewegung) einen kurzen Abriss der Ereignisse, die dem 1918 in Kraft getretenen Frauenwahlrecht voraus gingen. Immerhin 37 Frauen zogen 1919 in die Nationalversammlung ein, das waren damals etwas mehr als zehn Prozent der Abgeordneten insgesamt.

Vor der Diskussionsrunde mit den Frauen, moderiert von Dr. Barbara Schäuble, sind die Gäste zu einem Meinungsbild aufgerufen. Die Frage "Sind Sie mit dem Erreichten zufrieden?" bekam da tatsächlich nur einen Punkt. Genauso schlecht kam in der Bewertung die "Schlagfertigkeit" von Frauen in der Politik weg. Dagegen räumt man ihnen hohe Kompetenz betreffs Bildung und Erziehung ein und hält sich außerdem für besonders geeignet, sich in andere hinein zu denken - das nennt man "Empathie".