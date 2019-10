Eberbach. (fhs) Eine Gegenstimme fand der Antrag, dass die Firma Neckardraht angefallenes Drainagewasser zum Kühlen in einem Plattenwärmetauscher nutzen und das dann wärmer gewordene Drainagewasser zurück in die Itter leiten darf. Unter dem Vorbehalt, nochmals durch Fachleute genau überprüfen zu lassen, ob die Rückgabe des angewärmten Wassers bei einem niedrigem Grundwasserstand nicht zur Gefährdung von Lebewesen in der Itter wie auch des Baches selbst führen kann, erhielt der Antrag das Eberbacher Einvernehmen.

Die Firma Neckardraht hat auf dem Eberbacher Flurstück 6598 eine Drainageentwässerung, die aus einem Sammelschacht über eine Saugpumpe in die Itter geleitet wird. Mit dem gesammelten Drainagewasser will das Unternehmen nun zuvor Wasser eines Kühlbeckens weiter herunterkühlen. Dazu soll das Drainagewasser durch einen Plattenwärmetauscher fließen. Dabei wird der eine Wasserkreislauf an dem anderen so vorbei geführt, dass das warme Wasser durch das kühlere Wasser heruntertemperiert wird. Dabei nimmt das ursprünglich kühlere Wasser aber an Graden zu.

Während die Stadtwerke, die Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung und auch Umweltsachbearbeiter Klemens Bernecker keine Bedenken äußerten, wollte Stadträtin Kerstin Thomson (AGL) genau wissen, was denn bei ungleichmäßigem Grundwasserstand passiere, wenn mal zu wenig Drainagewasser anfalle,. Da könne das Kühlwasser zu wenig heruntergekühlt und dennoch in die Itter geleitet werden. Thomson: "Die Temperatur dort stiege stark an und hat Auswirkungen etwa auf den Fischlaich." Thomson lobte das zwar gute Konzept, es sei aber "nicht bis zum Schluss durchdacht".

Sie forderte ein Notkühlaggregat und eine Messeinheit zu installieren, damit im Bedarfsfall das Aggregat auch zugeschaltet werde. Auch Lothar Jost (AGL) befürchtete, dass andernfalls zu warmes Wasser ungehindert in die Itter gelange.

Stadtrat Markus Scheurich (SPD) konnte diese Bedenken nachvollziehen und riet, in den Beschluss den Hinweis aufzunehmen, dass die Wasserrechtsbehörde explizit dieses Szenario prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen vorgeben soll. Scheurichs Wortmeldung folgte dem mehrfach von Bürgermeister Reichert vorgetragenen Argument, dass Stadträte in einem Bauausschuss nicht die Kompetenz hätten wie die Fachleute der Wasserrechtsbehörde im Landratsamt.

Das Gremium sei aufgefordert, eine Aussage über das gemeindliche Einvernehmen zu treffen. Scheurich: "Ich gehe davon aus, dass die Sachkompetenz bei den Fachleuten dort vorhanden ist"

Bürgermeister Reichert merkte noch an, dass es bei der geplanten Einleitung um Wassermengen von gerade etwas über zwei Liter pro Sekunde gehe und die Itter einen mittleren Abfluss von 530 Litern pro Sekunde habe. Die in Rede stehende Menge liege also unter einem Prozent jener Wassermenge, die in der Itter fließe und sei somit eher im vernachlässigenswerten Bereich. Bei der Gegenstimme von Kerstin Thomson wurde dem Antrag das Einvernehmen nach dem Wassergesetz erteilt unter dem Vorbehalt besagter Prüfung, wie bei niedrigem Grundwasserstand zu verfahren ist.