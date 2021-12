Von Marcus Deschner

Eberbach. Es begann aus kleinsten Anfängen heraus: Am 1. November 1946 meldete Wilhelm Reibel beim städtischen Gewerberegister seine Firma an. Damals wurden mit einer vierköpfigen Belegschaft im Hinterzimmer eines Anwesens in der Neckarstraße 18 Besen und Bürsten hergestellt. Schon bald expandierte man und zog in die damalige Industriestraße, die heutige Gütschowstraße in Eberbach Nord um. Dieses Jahr konnte man das 75. Jubiläum feiern. Allerdings aus Pandemiegründen nicht mit einem großen Fest.

Stattdessen spendeten die Inhaber Thomas und Heinrich Reibel für jedes Jahr des Firmenbestehens hundert Euro an die Bürgerstiftung, so dass der stattliche Betrag von 7500 Euro zusammenkam. Und die 15 Mitarbeiter, überwiegend seit Jahrzehnten dabei, dürfen sich auf eine Sonderzuwendung freuen. Mit Thomas Reibels Sohn Simon ist nun bereits die vierte Generation im Betrieb eingestiegen. Heute ist die Heinrich Reibel GmbH die einzige noch existierende Rosshaarspinnerei in ganz Deutschland.

Stolz sind Thomas (r.) und Simon Reibel auf das Öko-Siegel, das für die Grundlage aus Naturfaser einer Baby-Matratze verliehen wurde. Foto: Marcus Deschner

Wie ein Blick in die Firmenchronik zeigt, erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter bereits um den Anfang der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf sieben. Vorausschauend beschloss man bald darauf, die Bürsten- und Besenproduktion einzustellen und sich auf die Herstellung von Polsterauflagen aus Rosshaar zu konzentrieren. "Es war schwer sich am Markt zu behaupten, denn es gab seinerzeit in Deutschland 33 Rosshaarspinnereien, davon allein in Eberbach fünf Mitbewerber", weiß Geschäftsführer Thomas Reibel.

Als erstes Geschäftsfahrzeug besaß sein Großvater in der Nachkriegszeit einen VW-Käfer, später folgte ein Opel P 4. 1958 trat Sohn Heinrich zur Unterstützung des Gründers Wilhelm Reibel in die Firma ein. Ständig wurden die Geschäftsräume an der Gütschowstraße an- und neu gebaut. Kontinuierlich wurde die Produktion der Polsterauflagen erweitert. 1962 kam dann eine neue Sparte dazu. Ein Automobilzulieferer benötigte für seine Kunden Ölfilter. Die Grundlage dieser Filter bestand aus Schwarzpappelholz.

Seit den Siebzigerjahren wird bei der Firma Reibel an der Gütschowstraße auch Schaumstoff zugeschnitten. Foto: Marcus Deschner

1967 verstarb Wilhelm Reibel. Die Expansion der Firma ging weiter. Anfang der Siebzigerjahre wurde ein Schaumstoff-Zuschneidebetrieb angegliedert. Und zum 1. Februar 1990 trat mit Thomas Reibel als weiterem Geschäftsführer die dritte Generation in den prosperierenden Betrieb ein. Kurz darauf begann man Kooperationen mit zwei slovenischen Unternehmen. Schwerpunktmäßig produziere man als letzte Rosshaarspinnerei weit und breit heute hauptsächlich für den europäischen Markt, erklärt Thomas Reibel. Die Auftragslage sei recht gut. "Arbeit ist da", ergänzt sein 21-jähriger Sohn Simon. Sorge bereitet beiden jedoch der Preisanstieg vor allem bei den Rohstoffen, auf dem Energiesektor und bei Verpackungsmaterialien. "Das schlägt sich auf den Endverbraucher nieder", sind sie überzeugt.

Zum Glück habe man bei den zur Verarbeitung benötigten Materialien keine Engpässe. Dank guter Bevorratung sei alles da, "was wir brauchen". Rohstoffe bekomme man unter anderem aus Südamerika und der Mongolei. Während man die Produkte aus Rosshaar und dergleichen auch viel ins Ausland verkaufe, werde der Schaumstoff eher in der Region vertrieben. Kokosmatten stelle man beispielsweise auch für die Restaurierung von Oldtimer-Fahrzeugsitzen her. Gerade dieses Material sei sehr vielfältig einsetzbar. Freilich auch für Matratzen, da es hygroskopisch sei, vom Körper während des Schlafs abgegebenes Wasser aufnehme und später wieder an die Umgebung abgebe.

Als Zulieferer für die Matratzenindustrie wurde man für den Bestandteil einer Babymatratze mit Europas höchstem Öko-Siegel ausgezeichnet. Verarbeitet werden die Rohstoffe teilweise noch auf Vernadelungsmaschinen der Firma Dilo. Vier davon sind noch im Einsatz. "Die sind zwar teils Jahrzehnte alt, aber immer noch zuverlässig", lobt Thomas Reibel die Produkte des Eberbacher Maschinenbauers.