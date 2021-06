Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Ich finde es super, dass man sich jetzt in der Firma impfen lassen kann", freut sich Markus Kleinath, der am Eberbacher Standort der Firma Eaton im Finanz-Controlling tätig ist. Wie 90 weitere seiner Arbeitskollegen hat er das Angebot angenommen, sich in der von Geschäftsleitung und Personalabteilung organisierten betriebsärztlichen Impfaktion gegen das Corona-Virus immunisieren zu lassen. "Die Herdenimmunität ein bissel unterstützen und ein bissel mehr Freiheiten haben", lauten die Gründe, die den 41-Jährigen zur Teilnahme an der Aktion bewogen haben. "Mal wieder ins Café, ins Restaurant, in Geschäfte gehen können, einfach wieder ein Stück weit Normalität bekommen…" Ähnlich sehen das auch seine Kollegen, während sie am Dienstagmorgen nach erfolgter Impfung im "Nachbeobachtungsraum" sitzen, bevor es zurück an die Arbeit geht. "Es ist ein sehr großer Vorteil, das hier machen zu können, ohne lange Anfahrtswege", findet der 33-jährige Elektroniker Dennis Eisel. "Vor drei Wochen wurde rumgefragt, und jetzt sitze ich hier", sagt er erleichtert. So geht es auch Alexander Lehn. Der 39-Jährige hatte schon mehrfach im Internet nach einem Termin geschaut – erfolglos. Und die 34-jährige Controllerin Aneet Kaurwalia ist froh, nach erfolglosen Versuchen beim Hausarzt nun endlich geimpft zu sein, "um mich vor dem Virus zu schützen und andere nicht anzustecken".

Seit 7. Juni besteht die Möglichkeit für Firmen, ihren Mitarbeitern die Corona-Schutzimpfung durch einen Betriebsarzt anzubieten – Grund genug für die Verantwortlichen der Personalabteilung von Eaton, sich bereits im Vorfeld bei den Betriebsangehörigen hinsichtlich des Bedarfs umzuhören. Als dieser feststand, trug man den Impfwunsch beim Betriebsärztlichen Dienst der IAS-Gruppe vor, von dessen Standort Mannheim aus Eaton auch das Jahr über betriebsärztlich betreut wird. Von dort wurde die Bereitschaft zur Durchführung der Impfaktion bestätigt, wie Eaton-Personalreferentin Susanne Reinhard berichtet. "Allerdings war zu diesem Zeitpunkt die Versorgung mit Impfstoff noch unklar." Wie es der Zufall wollte, meldete sich etwa zur gleichen Zeit eine Mitarbeiterin der Eberbacher Itter-Apotheke bei Eaton, um nachzufragen, ob Interesse an einer Impfung der Mitarbeiter durch den Betriebsarzt bestehe. "Wir haben das Angebot zur Beschaffung des Impfstoffs natürlich gerne angenommen", sagt Reinhard.

Personalleiterin Sarah Ihrig, Personalreferentin Susanne Reinhard und Geschäftsführer Matthias Stelzer am Impftag. Foto: bnc

So kam es, dass 90 Eaton-Mitarbeiter "von Azubi bis Ü60" und aus allen Abteilungen sich vor rund drei Wochen verbindlich zur Impfung anmeldeten. "Etliche unserer 310 Mitarbeiter waren da bereits geimpft oder hatten in Kürze einen Termin", erläutert Reinhard. "Doch besonders unter den Jüngeren waren noch viele ohne Impfschutz."

Der Betriebsärztliche Dienst bestellte den Biontech-Impfstoff über die Itter-Apotheke, und am vergangenen Dienstag durfte die erste Hälfte der Impfwilligen ihren ersten Pikser entgegennehmen. Geimpft wurde im Zehn-Minuten-Takt im Empfangsbereich von Eaton: Im eigentlichen Empfangsraum warteten je ein bis zwei Impfanwärter auf die ersehnte Erstimpfung. Einen kleinen Raum hatte man als Arztzimmer für Infogespräch und Impfung hergerichtet. Im Raum nebenan zog Assistentin Sarah Schneid die Spritzen auf, die sie – als medizinische Fachangestellte – dem einen oder anderen Impfwilligen auch mal selbst verabreichte. Im "Nachbeobachtungsraum" verbrachten die Geimpften unter Beobachtung des firmeninternen Sanitäters Björn Jöst die vorgeschriebene 15-minütige Wartezeit.

"Es läuft alles sehr gut, die Leute sind sehr entspannt", freuten sich denn auch Geschäftsführer Matthias Stelzer und Personalleiterin Sarah Ihrig am Dienstagmittag über den reibungslosen Ablauf der Impfaktion. Am kommenden Mittwoch darf sich die zweite Impfgruppe in den Räumen ihrer Firma den Piks abholen. Und in sechs Wochen stehen dort die Zweitimpfungen an.