Eberbach. (rnz) Wenn die Straßenmeistereien des Rhein-Neckar-Kreises auf beziehungsweise neben den Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen Arbeiten zu erledigen haben, versuchen die Mitarbeiter stets, die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Aktuell kann man das bei einer Maßnahme entlang der Landesstraße L2311 sehen: Nach dem Ortsausgang der Stadt Eberbach in Richtung Gaimühle müssen dort aus Verkehrssicherungsgründen mehrere Bäume gefällt werden. Um auf dieser wichtigen Straße in Richtung hessische Landesgrenze eine Vollsperrung zu vermeiden, ist dort aktuell ein Fällkran im Einsatz.

Dieser wurde von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim angemietet und ist in der Lage, auch großkronige und hohe Bäume in schwierigem Gelände sicher und schnell zu entfernen. Entlang der L2311 ist das Team noch bis zum heutigen Freitag im Einsatz und nach Bedarf nochmals Anfang Januar. Durch ein Eschentriebsterben müssen dort auf einer Länge von etwa einem Kilometer viele große Eschen entfernt werden, die stark geschädigt waren. Die dafür notwendigen Arbeiten können mit dieser Methode kostengünstig und mit hoher Sicherheit sowohl für das Betriebspersonal als auch für die Verkehrsteilnehmer durchgeführt werden.

Denn auch Hanglagen und beengte Verhältnisse sind für den Fällkran kein Problem. Bis zu einer Höhe von 20 Metern kann dieser den Baumstamm greifen und gleichzeitig absägen. Der Gelenkkopf kann ein Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen tragen. So gehen die Arbeiten zügig voran und es bedarf lediglich einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn. Der Verkehr wird währenddessen je nach Bedarf durch Verkehrszeichen oder mit einer Ampel geregelt. "Diese Methode ist den Kollegen in den Straßenmeistereien und dem verantwortlichen Stra-ßenmeister bei ihrer Arbeit eine wertvolle Hilfe. "Wir können so auch schneller arbeiten", erklären Christopher Lehmann und Matthias Heiß vom Straßenbauamt.