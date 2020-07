In Eigeninitiative hat Rosemarie Elgetz sich Wissen über das Badewesen früherer Jahrhunderte in Eberbach erschlossen, die Figur der „Mathilde“ erfunden und als „Baderin“ eine besondere Stadtführung ausgearbeitet. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Sie ist Gärtnerin, Meditationsleiterin, Landschafts- und Wanderführerin, Natur- und Wildnispädagogin, Geschichtenerzählerin und seit Neuestem – Baderin. Als Frau eines Eberbacher Baders des 17. Jahrhunderts führt Rosemarie Elgetz Wissbegierige durch die Altstadt, um ihnen in dieser Rolle Eberbachs Historie näher zu bringen. Als Baderin nennt sie sich "Mathilde".

Am Freitagnachmittag war "Premiere un Uraufführung an eem Stück". Schon Tage zuvor war die vom städtischen Amt für Kultur, Tourismus und Stadtinformation neu ins Programm aufgenommene Stadtführung komplett ausgebucht.

Die zwanzig Interessierten aus Heidelberg, Mosbach, Kailbach oder Schönau und mehrheitlich aus Eberbach, die einen Platz ergattert hatten, trafen sich mit "Mathilde" im selbst geschneiderten 17.-Jahrhundert-Outfit auf dem Leopoldsplatz, um von dort aus die Tour zu beginnen. Die Uhr am Pulverturm schlägt fünf – Zeit aufzubrechen. Obwohl: "Zu meiner Zeit, da gab’s do noch gar kee Uhr…" Erste Anlaufstelle ist – wie könnte es anders sein – das "Alte Badhaus".

Vermutlich befand sich bereits im frühen 14. Jahrhundert an der Stelle des jetzigen Gebäudes ein Badehaus. In Dokumenten erstmals erwähnt ist es 1468. Ein Bader ist dort seit 1480 urkundlich belegt. "Mathilde" steigt kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-48) in die Erzählung ein und berichtet von den Aufgaben ihres Ehemannes, des Baders.

"Bader war ein anspruchsvoller Beruf", weiß sie. "Er erforderte eine dreijährige Lehre. Es folgten zwei Gesellenjahre auf Wanderschaft und schließlich die Meisterprüfung." Immerhin waren Bader als "Ärzte der kleinen Leute" nicht nur für Körperpflege, Haareschneiden und Bartpflege zuständig. Zu ihren Aufgaben gehörten auch das Schröpfen, Zähneziehen und chirurgische Eingriffe.

Sie bot sie der Stadtverwaltung an und hat jetzt damit Premiere gehabt - 20 Interessierte nahmen daran teil. Foto: Barbara Nolten-Casado

Während der Blütezeit des Eberbacher Badewesens im 15. und 16. Jahrhundert habe es drei Badetage pro Woche gegeben, weiß "Mathilde". Da die Wohnhäuser in jener Zeit außer durch ein Herdfeuer in der Küche nicht beheizt werden konnten und das Badhaus als einziges Gebäude der Stadt über fließendes Wasser verfügte, war das wöchentliche Bad besonders im Winter bei der Bevölkerung sehr begehrt.

"Der gesamte Stadtrat tagte zuweilen im Bad", berichtet "Mathilde". "Dort wurden Beschlüsse gefasst, und das Ganze wurde aus der Stadtkasse bezahlt." Zum Ende des 17. Jahrhunderts verlor das Badewesen zunehmend an Bedeutung. 1709 wurde auch das Eberbacher Badhaus geschlossen.

Doch Rosemarie Elgetz weiß nicht nur über Eberbachs vergangene Badekultur zu berichten. Auch so manche markanten Punkte der Altstadt dienen zum Anlass, die Geschichte der Stauferstadt neu aufleben zu lassen.

Dabei mischt sie geschichtliche Fakten mit anekdotischen Überlieferungen. Und wenn sie zu einem Gebäude mal keine Anekdote in Erfahrung bringen konnte, erfindet sie ganz einfach eine. Vorbei am Thalheim’schen Haus und entlang der Stadtmauer geht’s durch Zwingergraben und Amalienpforte. Auf dem "Alten Markt" lässt "Mathilde" ihr Publikum an "Malefizprozessen" teilhaben, bei denen schwerwiegende Untaten nicht selten mit dem Tod bestraft wurden. Und man erfährt so nebenbei von den Vergütungen diverser Tätigkeiten jener Zeit, die irgendwie ganz aktuell anmuten. So wurde ein Bürgermeister mit einem Jahresgehalt von 12 Gulden entlohnt, eine Hebamme musste sich mit gerade mal einem Viertelgulden zufriedengeben.

Der "Blaue Hut", das "Bettendorf’sche Haus" und das "Wirtshaus zum Krabbensein" sind weitere Stationen. Am Haspelturm schließt sich der Kreis: "Der hieß früher Badturm, weil er neben dem Badhaus steht", weiß Elgetz. Wie sie auf die Idee zur Baderin "Mathilde" kam?

"Ich mache schon länger Stadtführungen", erläutert sie. Dabei kam ihr irgendwann der Gedanke dazu. Sie wälzte Bücher, durchforstete das Stadtarchiv nach einschlägigen Informationen. "Als die ‚Baderin‘ fertig war, bot ich die Tour der Stadt an." Eine Mitarbeiterin des Kulturamts schaute sich die Sache an, und "sie wurde ins Programm der Stadtführungen aufgenommen".

Info: Für alle Interessierten, die am ersten Stadtrundgang mit "Baderin Mathilde" nicht teilnehmen konnten, gibt es am Freitag, 28. August, um 17 Uhr die nächste Chance.