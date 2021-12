Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Mit Auftragsvergaben zur energetischen Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums wurden im Gemeinderat jetzt die nächsten Schritte an Dach und Fassade vorbereitet. In der Zähringer Straße müssen fast 50 Meter Stütz- und Natursteinmauer neu gebaut werden. Kostenpunkt: über 181.000 Euro. Als Erstes wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Beim Bebauungsplan "Neuer Weg", Teilgebiet Einzelhandel, ist die von der Stadt beabsichtigte Abänderung erst nach einer erneuten Offenlage des Planwerks rechtens. Ein weiterer Tagesordnungspunkt zu städtischen Bauvorhaben wurde am Donnerstag vertagt: bei der Umgestaltung der alten Schule Brombach in ein Dorfgemeinschaftshaus ist offenbar noch Diskussionsbedarf.

Extrem wenig Resonanz hatten die fünf Ausschreibungen zur energetischen Dach- und Fassadensanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums. Allenfalls die Hälfte der kontaktierten Firmen legte ein Angebot vor. In zwei Fällen, bezüglich der Estrich- und Bodenbelags- sowie der Aufzugsarbeiten, meldete sich auf sechs bzw. drei Anfragen nur je ein einziger Anbieter. Und beide lagen mit ihren Kostenvorstellungen nahezu doppelt so hoch wie die Stadt, sodass hier neu ausgeschrieben werden muss.

Auch mit den Ausschreibungsergebnissen für die drei beauftragten Gewerke muss die Stadt kräftig zubuttern. Die Kosten dafür übersteigen die eigenen Berechnungen von Anfang dieses Jahres um über 72 Prozent. Lediglich bei den Rohbauarbeiten, die für knapp 26.000 Euro an die Elztaler Firma Helm vergeben wurden, kommt die Stadt besser weg als gedacht. Das Angebot liegt um rund 2500 Euro unter der Kostenschätzung. Tischlerarbeiten zum Angebotspreis von rund 65.800 Euro wird jetzt Firma Rumstadt (Eberbach) ausführen, veranschlagt waren dafür gut 21.000 Euro weniger. Und für Abbrucharbeiten und Schutzmaßnahmen erhielt als einziger Bieter erneut die Firma Helm den Zuschlag: für über 49.000 Euro anstatt zugrundegelegter rund 10.000 Euro. Das Auftragspaket liegt damit fast 59.000 Euro über den Ansätzen. Stück für Stück, erfuhr der Gemeinderat, würden jetzt noch Einsparpotenziale gesucht.

Ein Spalt, der sich in der Zähringer Straße zwischen Bordstein und Gehweg gebildet hat, lässt nach Einschätzung der Fachleute auf mangelnde Tragfähigkeit der dortigen Stützmauern schließen. Mit der kostspieligen Folge, dass sowohl 30 Meter der vorhandenen Betonwinkelmauer als auch 17,5 Meter der Natursteinmauer erneuert werden müssen, um den Straßenkörper abzufangen. Denn einfach flicken, wie im Bauausschuss gefragt wurde, lässt sich der Schaden nicht. Die Straße ist laut Verwaltung nicht gut genug gegründet.

Das Heidelberger Ingenieurbüro Albrecht wurde zum Preis von 15.500 Euro mit Ausführungsplanung und Bauüberwachung beauftragt. Größter Posten in der auf 181.000 Euro veranschlagten Baumaßnahme sind mit 44.500 Euro Erdarbeiten und Straßenaufbruch, Stützwände und Randeinfassung schlagen mit 25.000 Euro, das Aufsetzen der Trockenmauer mit über 20.000 Euro zu Buche.

Noch offene Punkte, die der von der Stadt geplanten Änderung entgegenstehen, gibt es beim Bebauungsplan "Neuer Weg", Teilgebiet Einzelhandel. Das Kreisbaurechtsamt moniert unter anderem, dass der Gewässerrandstreifen des Itterkanals zu knapp bemessen ist. Die Stadt will die Kritikpunkte jetzt aufgreifen und durch eine erneute Offenlage des Planentwurfs entkräften.

Gute Idee, aber wie umsetzen?

Von Felix Hüll

Eberbach. Die Bürgerwerkstatt Klimaschutz wird coronabedingt ausschließlich online auf dem Internetportal Zoom stattfinden. Als die Stadtverwaltung das Vorhaben bekannt machte, hatte Bürgermeister Peter Reichert sehr dafür geworben, dass möglichst viele Eberbacher auch aus unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen daran teilnehmen, auch aus Handel, Gewerbe und Industrie. Hier ist man nicht erst seit gestern mit dem Thema nachhaltiger Umweltschutz und Klimaneutralität bis 2035 befasst. Vertreter aus Eberbachs Wirtschaft erläuterten ihre aktuellen Positionen:

Johann Philipp Dilo, Geschäftsführer der Oskar Dilo Maschinenfabrik KG, hat den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, die Stadt bis 2035 "klimaneutral" zu machen, zwar mit Sympathie aufgenommen . Dilo fragt sich jedoch nach der Definition der Klimaneutralität einer Gemeinde, die z. B. beim Stromverbrauch und der Heizenergie von der Verfügbarkeit überregionaler klimaneutraler Angebote abhängig ist. Dilo: "Bevor mir eine Definition des Aktivitätsspektrums einer Gemeinde nicht klar ist, kann ich dazu keine Aktionen vorschlagen."

Seit vielen Jahren bemühe sich sein Unternehmen, die Wärmedämmung aller Gebäude zu verbessern, Strahlungsheizung statt Warmluftheizung einzusetzen, den Übergang von ölgefeuerten Heizungen zu Erdgas zu installieren und die Beleuchtungskörper durch LED zu ersetzen. Dilo: "Wie man richtig bemerkt, liegt es an jedem Einzelnen, einen Beitrag zu leisten, die CO₂-Emissionen durch sein Verbraucherverhalten zu reduzieren. Die alten Tugenden der Sparsamkeit leben wieder auf, worunter wohl auch Autofahrten zu sehen sind, die entfallen können, oder der Lichtschalter, der genutzt wird, um unnötige Verbräuche zu reduzieren; ‚Stand-by-Verbrauche‘ mancher Elektronikgeräte ebenso."

Für Gelita erklärt Michael Teppner, Global Vice President Marketing & Communication, die Themen Umweltschutz, ökologischer Fußabdruck und Klimaneutralität seien bereits seit vielen Jahren Bestandteil der Überlegungen und Aktivitäten bei Gelita. "Wir betrachten das Thema natürlich auch aus einem weltweiten Blickwinkel, da wir Produktionsstandorte auf allen Kontinenten haben." Als einziges Unternehmen seiner Branche dokumentiert Gelita seine Anstrengungen und Ambitionen seit 2015 in einem jährlichen "CSR-Report", der frei zugänglich ist. Das in der Firma aktive globale interdisziplinäre Team habe aktuell die Phase 2021-2025 geplant. Vier Großprojekte befinden sich laut Teppner gerade in der Umsetzung. "Zudem haben wir bereits weitere Ideen für die Phase 2026-2030 und noch darüber hinaus."

Am Standort Eberbach entwickele Gelita zusammen mit der Firma Catalent bereits ein Konzept, klimaneutral zu werden. "Den Beschluss der Stadt Eberbach im Jahr 2035 klimaneutral zu sein, halten wir für ehrgeizig, aber wir nehmen uns diese Herausforderung als Zielvorgabe für unser Konzept."

Sven Bauer ist Inhaber von Bauer Markisen & Glasoasen. Ihm fehlt die freie Zeit, um sich eineinhalb Tage zu 100 Prozent der Bürgerwerkstatt zuzuwenden. Zudem fragt Bauer, wer denn die Ergebnisse der Werkstatt umsetzen soll, wenn schon jetzt kaum Handwerker zu bekommen sind und in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, das Fachhandwerk entsprechend zu fördern.

Modehausinhaber Dietrich Müller, auch Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft, hat seine Teilnahme (an der nun online abgehaltenen) Bürgerwerkstatt im Rathaus entschuldigt, "Eineinhalb Tage in der Vorweihnachtszeit kann ich dafür nicht frei machen."

Er habe sich etwa mit Stadträtin Bettina Greif über Umsetzungen der "lobenswerten Idee Klimaneutralität"unterhalten, sehe dies aber oft an Umfang der Maßnahmen und Kosten scheitern. Seine Erfahrung sei, "da wird etwas mit viel Engagement angegangen, es gibt viel Beratung und Zuschüsse, aber an der eigentlichen Umsetzung hinten raus hapert’s dann."