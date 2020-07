Von Christofer Menges

Eberbach. Der Kreis baut derzeit die Fußgängerüberwege zwischen Altstadt und Neckar um. Ende August sollen die Arbeiten fertig sein. Statt der bisherigen Zebrastreifen sollen dann Ampeln die Autos anhalten, um Fußgängern einen sicheren Weg über die Bundesstraße zu ermöglichen.

Es war nur eine kleine Mitteilung Anfang Mai im Gemeinderat: An der Bundesstraße B37 werden die Zebrastreifen durch Ampeln ersetzt. Zuständig sei die Straßenverkehrsbehörde des Kreises, sagte der kommissarische Bauamtsleiter Karl Emig. Tatsächlich steckt aber mehr dahinter.

Auf den Umbau hingewirkt wurde bereits nach einer Verkehrsschau 2017 unter Beteiligung der Polizei, der Straßenbau-, der Straßenverkehrsbehörde und der Stadt Eberbach.

2014 und 2015 hatte die Polizei laut Kreis zwei Unfälle an den Zebrastreifen registriert. Pro Tag rollen zuweilen mehr als 13.000 Fahrzeuge über die Bundesstraße am Neckar, darunter 650 Lastwagen. Das ergab eine Verkehrsüberwachung 2018. Der Kreis spricht von "erheblichem überörtlichem Durchgangsverkehr".

Die Straße ist zwar schnurgerade, aber dennoch nicht immer übersichtlich. Entlang der B37 parken oft Autos. Es wurden zwar Halteverbote markiert. Doch "Sichtbeeinträchtigungen durch parkende Fahrzeuge" sieht der Kreis immer noch als Risiko für wartende und über den Zebrastreifen gehende Fußgänger – zumal die Fahrbahn sehr breit sei und der Weg über die Straße entsprechend lange dauere.

Alternativen, die die Straßenverkehrsordnung vorsieht, bevor Ampeln gebaut werden, wie weitere Halteverbote, den Einbau von Verkehrsinseln, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder andere Beleuchtung "wurden aufgrund der besonderen örtlichen Gegebenheiten – breite Bundesstraße mit starkem Verkehr, außerörtlicher Charakter der Strecke und hohe Geschwindigkeiten – als nicht geeignet bzw. nicht ausreichend erachtet", teilte der Kreis auf Anfrage mit. "Die Sicherung des Fußgängerverkehrs beim Überqueren der Fahrbahn ist eine der vornehmsten Aufgaben der Straßenverkehrsbehörden", erläutert der Kreis, was fast identisch auch in der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung steht.

Es gibt für Fußgänger, die sich nicht sicher fühlen, zwar noch die Möglichkeit durch Unterführungen, die zum Neckarlauer führen, auszuweichen. Nun aber werden zusätzlich die Ampeln gebaut.

Am Zebrastreifen in Verlängerung der Hauptstraße unterhalb der Altstadt haben die Tiefbauarbeiten bereits begonnen: Pflaster raus und wieder rein, um Leitungen zu verlegen, Asphalt auffräsen und wieder zumachen, Anschlüsse setzen. Das soll nächste oder übernächste Woche fertig werden. Dann geht es am Zebrastreifen zwischen und Stadthalle und Neckar weiter. Dort ist Mitte August der Abschluss der Tiefbauarbeiten geplant. Danach werden in etwa zwei Wochen die Ampelanlagen und -teile montiert. Ende August ist die Fertigstellung geplant.

Für den Bau der Ampeln veranschlagt der Kreis rund 100.000 Euro. Die Ampeln selbst mit Masten, Drückern und Signalgebern sind mit rund 10.000 Euro pro Anlage dabei nicht das teuerste. Das meiste macht der Tiefbau aus. Für die Instandhaltung der beiden Ampelanlagen sind rund 1500 Euro im Jahr angesetzt. Die Wartung kostet extra.

Die Stadt Eberbach ist bei dem Umbau an den Kosten für den Gehweg beteiligt: Für den Einbau von Blindenleitsystemen mit hellen Rippen- und Noppenplatten sind rund 9000 Euro veranschlagt.

Autofahrer sollten zwar ohnehin stets und vor Zebrastreifen besonders bremsbereit sein. Wenn von Ende August an in Eberbach die neuen Ampeln an der Bundesstraße in Betrieb sind, gilt das allerdings erst recht.