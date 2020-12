Eberbach. (RNZ) Keiner hat mit so einer langen Zeit gerechnet, als im Frühjahr für die Veranstaltungen der Riverside Gospel Singers das Aus kam. Plötzlich wurde aus dem schönen Hobby durch die Corona-Aerosole das gefährlichste Hobby der Welt.

Nach den Sommerferien wurde dann ein Hygienekonzept erstellt und nach Freigabe des Proberaumes alles für sichere Proben vorbereitet. Sehnlichst von allen Sängern erwartet, fanden die ersten Proben mit halber Besetzung statt. Ungewohnt und fremd, aber schön wieder die vertrauten Gesichter zu sehen und gemeinsam zu singen. Chorleiter Carsten Best hatte im Lockdown Songdateien erarbeitet, die zuhause von jedem geübt und in den ersten Chorproben gemeinsam gesungen wurden.

Groß war dann die Enttäuschung, als im Oktober die Proben schon wieder eingestellt werden mussten und Auftritte und Konzerte in weite Ferne rückten. Weihnachten ohne Weihnachtskonzert. Diese traurige Tatsache müssen sowohl die Sänger der Riverside Gospel Singers als auch die Konzertbesucher in diesem Jahr wohl akzeptieren. Um dennoch etwas Weihnachtsstimmung zu verbreiten, hat Chorleiter Carsten Best als kleinen Ersatz auf Youtube unter "Riverside-Gospel-Singers Weihnachtsmix" Ausschnitte aus den letzten Konzerten eingestellt.