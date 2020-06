Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Fast 77.000 Euro will sich die Stadt ein neues Salzlagersilo für den Winterdienst kosten lassen, das mit 14,50 Metern Höhe dem neuen Rettungsturm am Feuerwehrhaus Konkurrenz machen wird. Ebenfalls Thema im jüngsten Bauausschuss: die Auftragsvergabe für die Spielgeräte und die Schaffung des Spielplatzes im Neubaugebiet Wolfs-/Schafacker.

Ihr Streusalz bunkert die Stadt derzeit noch in zwei kleineren, altersschwachen Silos Baujahr 1977 im Bauhof. Die sollen jetzt durch ein einziges großes ersetzt werden. Dessen Vorteile bestehen darin, dass es für eine gleichbleibend gute Salzqualität sorgen wird, und dass ein Lastwagen drunterpasst, was die Beladung der Räumfahrzeuge beschleunigt, ließ die Verwaltung wissen. Eine bayerische Firma aus dem Raum Rosenheim, die das einzige Angebot abgegeben hatte, wurde jetzt mit Lieferung und betriebsfertigem Einbau beauftragt.

Dagegen gestimmt hatte Klaus Eiermann (SPD). Er meldete Zweifel an der Wiederkehr "harter Winter" an und wollte deshalb nicht so viel Geld in ein so groß dimensioniertes Salzsilo stecken. Statt dessen regte er die Prüfung einer Kooperation mit dem Kreis an, der einen Stützpunkt seiner Straßenmeisterei am Aldi-Markt im Neuen Weg betreibt. Georg Hellmuth (CDU) brachte eine kommunale Winterdienst-Kooperation ins Gespräch, eine mögliche Partnerschaft mit der Nachbargemeinde Schönbrunn.

Bürgermeister Peter Reichert hielt von beidem nichts. Beim Kreis, so seine Befürchtung, laufe Eberbach das Risiko, in harten Wintern kein Salz abzubekommen, weil der Kreis sein Material zum Streuen der qualifizierten Straßen selbst verbrauche. Eine kommunale Zusammenarbeit nannte er zu umständlich: Wenn die Straßen vereist sind, so Reichert, müsse jeder schnell und unabhängig voneinander reagieren können.

Fünf Bieter beteiligten sich an der Ausschreibung zum Bau des Spielplatzes im Wolfs-/Schafacker. Die Spielgeräte liefern und auf dem Hanggrundstück einbauen wird jetzt für 66.300 Euro eine Holzgeräte-Firma aus Kreuzwertheim. Eberbach will allerdings noch auf einen Erlass von drei Prozent Mehrwertsteuer hinwirken, so Karl Emig als kommissarischer Bauamtsleiter.

Emig machte auf Nachfrage von Dietmar Polzin (Freie Wähler) klar, dass man bei der Ausschreibung Billiganbieter außen vorhalten wollte und deshalb Entscheidungskriterien neben dem Preis auch Holzart und Nutzungsdauer der Spielgeräte gewesen seien. Polzin enthielt sich schlussendlich aber der Stimme. Geplant ist jetzt, dass der Bau des Spielplatzes direkt nach der Auftragserteilung losgeht.

Der geplante Bau eines Gartenhauses im Klingen-Stückelacker an einer Stelle, die laut Bebauungsplan "von jeglicher Bebauung freizuhalten ist", führte zu Nachfragen der AGL. Denn nicht nur in der Wahl des Standortes nahe dem Wimmersbach, auch mit der angestrebten Größe seines Häuschens benötigt der Bauherr eine Befreiung von den gesetzlichen Vorgaben. Karl Emig machte deutlich, dass die Festsetzungen bezüglich des freizuhaltenden Gewässerrandstreifens aus den 1990er-Jahren für heutige Verhältnisse überholt sind und deshalb nichts gegen das Projekt spreche. Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild seien nicht erkennbar, heißt es in der Beschlussvorlage. Zustimmung zum Projekt bei zwei Enthaltungen der AGL.