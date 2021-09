Hier im Neuen Markt 8 in Eberbach ist jetzt ausschließlich die Redaktion Eberbach von RNZ und Eberbacher Zeitung untergebracht mit (v.l.n.r.) Sylvia Hess, Martina Birkelbach, Christofer Menges, Felix Hüll, Jutta Biener-Drews und Peter Bayer. Foto: Stefan Weindl

Eberbach. (fhs) In den bisherigen Räumen der RNZ/EZ-Geschäftsstelle Neuer Markt 8, in 69412 Eberbach, werden künftig die Lokalseiten für die Eberbacher Ausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung und für die Eberbacher Zeitung erstellt.

Die Ansprechpartner für die Zeitungszustellung oder um Kleinanzeigen aufzugeben, befinden sich nun in der Geschäftsstelle Mosbach oder weiteren RNZ-Geschäftsstellen.

Leser erreichen sie in Mosbach (Gartenweg 9, 74821 Mosbach) am Telefon unter 06261/9322-7100 oder per E-Mail unter kundenservice@rnz.de bzw. 06221/519-1300 oder über die E-Mail vertriebsservice@rnz.de.

Gewerbliche Anzeigenkunden betreut Berater Kay Schulze, Telefon 06261/9322-7142 oder E-Mail an kay.schulze@rnz.de.

Info: Die Kontaktadressen und Öffnungszeiten aller RNZ-Geschäftsstellen finden Sie hier.