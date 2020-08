An Anlagen wie diesen wird am "Eaton"-Standort Eberbach gearbeitet. Erneut wird von Entlassungen gesprochen – der Energiemanagementkonzert will 43 Leuten kündigen. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Ein weiteres Mal geht unter den Beschäftigten von "Eaton" am Standort Eberbach die Angst wegen Arbeitsplatzabbaus um: nach einer firmeninternen Besprechung ist die Belegschaft darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass wohl innerhalb des nächsten halben Jahres oder gar schon bis Jahresende 43 von rund 330 Beschäftigten gekündigt werden solle. Diese Angaben bestätigt auf Nachfrage Betriebsratsvorsitzender Gerd Balles. Vonseiten der Geschäftsleitung in Eberbach sowie in Soest war bis Redaktionsschluss keine Rückantwort auf Anfragen zu erhalten.

Balles: "Der Betriebsrat hat das jetzt mal entgegengenommen und hat sich mit Michael Seis von der IG Metall in Verbindung gesetzt. Jetzt geht’s los, um Schlimmeres zu verhindern." Wie bereits vor drei Jahren schon einmal wollen sich die Arbeitnehmervertreter eine eigene Analyse der Lage erstellen und sich dafür engagieren, einen Gegenvorschlag für das weitere Vorgehen zu erarbeiten und auch einen Anwalt einschalten.

Ziel ist, Arbeitskollegen, die schon kurz vor dem Ruhestand stehen, einen Übergang zu ermöglichen und dazu beizutragen, dass jüngere Mitarbeiter nicht ihren Arbeitsplatz verlieren.

Aufseiten der Arbeitnehmer bemängelt wird, dass es sehr schwer sei, innerhalb der Unternehmensstruktur überhaupt einen Ansprechpartner für Verhandlungen zu finden. Formal sei dies vor Ort Matthias Stelzer von der Geschäftsleitung. Doch habe der Betriebsrat bislang noch keinen Gesprächstermin in Aussicht.

Hinzu komme, dass in vielen Fragen unklar sei, ob die Konzernleitung in den USA, die verantwortliche Personalleitung in England oder andere Geschäftsleitungsvertreter als Entscheider ansprechbar seien, wenn die Eberbacher ein eigenes Bestandssicherungs- und Weiterentwicklungskonzept für den Standort Eberbach anfragen oder vorschlagen wollen.