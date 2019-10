Künstler-Witwe Christiane Hackbarth hat in ihrem Bauernhaus in Falken-Gesäß noch einen reichen Schatz an Bildern des Künstlers. 40 davon sind jetzt in Eberbach zu sehen. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Joe Hackbarth gilt bis in die 1970er Jahre als einer der besten deutschen Jazz-Schlagzeuger, heißt es in einem Künstler-Lexikon. Dann lässt er die Musikerlaufbahn fahren und wendet sich ganz der Malerei zu. Hackbarth, geboren 1931 in Pommern, lebt da bereits in Falken-Gesäß nahe Beerfelden in einem alten Odenwälder Bauernhaus , das auch bald 20 Jahre nach seinem Tod im Jahr 2000 noch voller Bilder ist.

Um die tausend Arbeiten hat er hinterlassen, surrealistische Werke aus seinen diversen Schaffensphasen, um die hundert hat Christiane Hackbarth noch bei sich. Sie füllen zwei Räume, hängen überall an den Wänden verteilt. "Ich lebe mit ihnen und sie leben mit mir", sagt die Witwe des Künstlers, "das Haus wird durch sie beseelt". Juliane Kehm nickt.

In ihrer Galerie Artgerecht will Kehm ab 6. Oktober eine Auswahl dieser Bilder zeigen: ausdrucksstarke Ölgemälde, Radierungen, Zeichnungen. Und Joe Hackbarth damit nach 2002 und 2008 zum dritten Mal in ihre Räume holen. Aus Überzeugung, wie sie sagt. Denn in diesem Stil, in dieser Qualität, "malt heute keiner mehr". Obwohl: Mainstream? Ist dieser Künstler nie gewesen.

Kehm und Christiane Hackbarth kennen sich gut. Erstmals begegnet sind sie sich in einer Art glücklicher Fügung zu einem Zeitpunkt, als Juliane Kehm von einer Hackbarth-Ausstellung nur träumte. Denn zu Lebzeiten des Künstlers, als der sich, hingerissen von den Räumlichkeiten in der Friedrich-Ebert-Straße, mit dem Ausruf "Hier stelle ich aus!" spontan dazu bereit fand, war die Galeristin selbst noch nicht so weit.

Dann starb Joe Hackbarth. "Ich bedaure bis heute, dass ich das damals nicht gemacht hab", so Kehm. Als sich die beiden Frauen dann 2002 kennenlernten und auf Anhieb gut verstanden, war der Weg frei für die erste posthume Hackbarth-Ausstellung in Eberbach. Joe Hackbarth, 1985 auch Gründungsmitglied des Heidelberger Malerkreises, ist stilistisch dem fantastischen Realismus zuzurechnen. In Eberbach werden rund 40 Bilder aller Schaffensperioden ab 1975 bis 2000 gezeigt.

Vanitas-Stilleben mit Totenschädeln, Uhren in allen denkbaren Formen und Auflösungen, fantastische Tiergebilde, Traumwelten, optisch täuschende Trompe-l’oeil-Malerei.

"Der Betrachter ist herausgefordert, sich mit den Bildern auseinanderzusetzen", erklärt Christiane Hackbarth, "er muss das, was er sieht, auf seine Weise interpretieren".

Für sie persönlich hat natürlich jedes dieser Bilder auch eine Geschichte. Dass er nach Plan vorging, das habe es bei Joe Hackbarth aber nie gegeben, ist ihr deren künstlerischer Entstehungsprozess erinnerlich: "Da war eine Vision, eine Idee, und daraus wurde dann ein Bild".

Die hohe Qualität und das faszinierende vor allem der in altermeisterlichem Stil gemalten Ölbilder macht sie daran fest, "dass sie eine Aussage haben". Und stimmt darin mit Juliane Kehm überein, die auch Hackbarths versteckten Humor hervorhebt.

Info: Zur Eröffnung der bis 3. November dauernden Ausstellung wird mit Wolfgang Harms ein Künstler und enger Freund Joe Hackbarths über dessen Werk sprechen. Dazu wird am Sonntag, 6. Oktober, um 15 Uhr eingeladen. Für Musik sorgt Steffi Müller (Mundharmonika).