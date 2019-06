Der Eingang zum Eberbacher Hallenbad in der Au. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (cum) Wie geht es mit dem Eberbacher Hallenbad weiter? Darum geht es in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 4. Juli, um 17.30 Uhr. Zuletzt wurde der renommierte Bäderexperte Dietmar Altenburg beauftragt, sein im vorigen Jahr vorgelegtes Strategiekonzept für die Eberbacher Bäder zu erweitern. Die Ergebnisse sollten noch vor den Sommerferien vorliegen. Geprüft werden sollte, ob der Neubau eines auf 16,66 Meter verkürzten Beckens eine deutliche Einsparung bei Bau- und Betriebskosten bringt. Außerdem sollte Altenburg eine Traglufthalle, die im Winter über dem Freibadbecken aufgeblasen wird, als Alternative zu einem Neubau oder einer Sanierung unter die Lupe nehmen.

Die Traglufthalle war im Gemeinderat zuletzt umstritten: Einige sahen darin eine kostengünstige Alternative zu einem Neubau, der nach den bislang vorliegenden Zahlen auf mindestens sechs Millionen Euro geschätzt wird. Die umfassende Renovierung des 45 Jahre alten Bads käme laut dem Bäderbauer Gerhard Richter auch auf mindestens fünf Millionen Euro.

Andere bezeichneten eine Traglufthalle über einem beheizten Freibadbecken im Winter wegen ihrer kaum vorhandenen Isolierung als Energieverschwendungsschleuder. Je nachdem müssten dafür auch die Freibadumkleiden renoviert werden. Das steht in naher Zukunft aber ohnehin an. Das, was Altenburg ermittelt hat, soll angesichts knapper Stadtkasse nun Klarheit darüber bringen, ob ein kürzeres Becken oder eine Traglufthalle realistische Alternativen zu Neubau oder Sanierung sein können.

Kämmerer Patrick Müller hatte zuletzt schon angemahnt, dass die Stadt dafür kein Geld habe. Auch bei einer Durchforstung des Haushalts bei einer Klausurtagung des Gemeinderats konnten nicht genügend Streichposten gefunden werden, um ein neues Hallenbad ohne weiteres zu stemmen.

Für mehrere Gutachten zur Zukunft des Hallenbads wurden seit 2016 mehr als 50.000 Euro ausgegeben. Ein weiterer Teil des Auftrags an Altenburg war die Prüfung von Fördermöglichkeiten, die dabei helfen können, das Bad zu erhalten.