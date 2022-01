Eberbach. (fhs) Während im Rhein-Neckar-Kreis 16 Klassen in Quarantäne sind, war dies an Eberbacher Schulen seit Schuljahresbeginn am 10. Januar bislang nicht der Fall. Aber es häufen sich Einzelquarantänefälle, auf die auch in Eberbach die Schulleitungen mit den vorgegebenen Maßnahmen reagieren – das ergab eine Standabfrage an Schulen, bei Stadtverwaltung und Schulamt.

"Täglich werden aktuelle Zahlen zur Corona-Lage an den Schulen auf der Website des Kultusministeriums veröffentlicht. Auch der Verlauf der Corona-Lage ist im Archiv, hier werden die täglichen Meldungen fortlaufend tabellarisch dargestellt." Dies erklärte auf Nachfrage Sabine Hamann, die Direktorin im Staatlichen Schulamt Mannheim und nannte als Link https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/aktuelle-corona-lage-an-schulen.

"Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Mannheimer Amts können wir mitteilen, dass in der aktuellen vierten Kalenderwoche 51 Klassen im Fernlernen waren." Zudem seien insgesamt knapp 1 400 einzelne Schülerinnen und Schüler quarantänebedingt kurzzeitig im Fernlernen. Hamann: "Wir bewerten diese Zahlen als vergleichsweise gering. In unserer Zuständigkeit betreuen wir ca. 77 000 Schüler, die an über 300 Schulen von knapp 8 000 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden." Nicht allein die Eberbacher Schulen haben laut Hamann unterschiedliche Konzepte entwickelt, um mit der Situation umzugehen: "Sie sind in der Lage, nach Bedarf recht zeitnah in den Hybridunterricht zu wechseln bzw. einzelne Klassen ins Fernlernen zu geben. Die Instrumentarien stehen zur Verfügung."

Eberbachs geschäftsführender Schul­leiter Udo Geilsdörfer merkt an, dass Coronameldungen der Eberbacher Schulen nicht an ihn, sondern ans Schulamt gehen. "Bei uns kommt die fünfte Welle jetzt an", sagt Geilsdörfer für die Gemeinschaftsschule (GMS). Da könne er als Rektor festhalten, dass es in den ersten beiden Wochen gar keine Coronafälle gegeben habe, diese Woche aber fünf. Lehrer seien an der GMS bislang keine ausgefallen. Sollte man auf Fernunterricht umstellen müssen, sei dafür alles bereit. 100 Schüler könne man mit entsprechender Hardware ausstatten, die nicht selbst über entsprechende Geräte verfügten. Dies sei aber bei der überwiegenden Zahl der Jugendlichen der Fall.

Für den Schulträger Stadt Eberbach antwortet Sprecher Ingo Moneta, dass aktuell der zuständige Ansprechpartner Robin Uhrig nicht im Hause sei, bei dem Anregungen, Wünsche und Kritik der Eberbacher Schulen oft direkt ankomme. Schulen hätten angemerkt, dass der Aufwand beim Verteilen von Tests mit der Verpackungsgröße steige. Zuletzt seien sie auch in 20er-Packungen geliefert worden. Allerdings habe die Stadtverwaltung keinen Einfluss darauf und müsse nehmen, was vom Land zur Verfügung gestellt werde.

Moneta: "Es sind ausreichend Tests vorhanden. Gerade am Dienstag kam eine große Lieferung des Landes an, mit der wir die Schulen bis zu den Fastnachtsferien versorgen können."

Am Hohenstaufen-Gymnasium sei seit dem 10. Januar bislang keine Klasse in Quarantäne geschickt worden, erklärt Schulleiterin Anja Katzner. Bisher gab es zwei Ausfälle im Lehrerkollegium. Deren Stunden konnten online gehalten werden bzw. wurden durch Fachlehrer vertreten. Bei den Einzelmeldungen positiv getesteter Schüler schwankten die Zahlen zwischen zwei und zehn Schülern pro Woche.

Katzner: "Die Schülerinnen und Schüler der Kohorte müssen an den folgenden fünf Schultagen getestet werden, dürfen nicht am Sportunterricht teilnehmen (außer in der Kursstufe), müssen sich in der Pause von den anderen fernhalten, dürfen im Musikunterricht nicht singen und dürfen an keiner AG teilnehmen." Die Test-Kapazitäten am HSG reichten aus. Katzner: "Wir sind in engem Kontakt mit dem Schulträger. Bisher konnte noch für jede herausfordernde Situation eine Lösung gefunden werden."