"Such das Huhn": Fünftklässler lernten etwas über Nutztiere am Beispiel ihrer zwei Projektwochenhennen (im Bild von jeweils links und rechts auf dem Arm gehalten). Foto: privat

Eberbach. (rnz) Woher kommt eigentlich das Ei, und wie viele Eier legen denn Hühner so am Tag oder in einer Woche? Können Hühner eigentlich fliegen? Diese und andere Fragen stellten sich 42 Fünftklässler der Gemeinschaftsschule Eberbach.

Antworten darauf erhofften sich die Schüler von "Blacky" und "Brownie". Das sind zwei Hennen, die eine Woche zu Gast im Schulgarten der Gemeinschaftsschule Eberbach waren. Die Schüler gaben ihnen diese Namen. Passend zu der Unterrichtseinheit " Wirbeltiere" im Fach BNT, wurde am Huhn so manches über das Halten von Nutztieren im Unterschied zum Haustier klar. Gleich am zweiten Tag konnte man ein noch warmes Ei aus dem kleinen Stall holen. Insgesamt legten die Tiere in dieser Woche fünf Eier. Sie wurden in der Schulküche zu Muffins verarbeitet.

Brownie ist einmal ausgebüxt. Eine Stunde dauerte die Verfolgungsjagd durch den Schulgarten, über die Waldstraße, in anliegende Vorgärten und in kahle Büsche und Hecken. In jeder Pause durften die Fünftklässler abwechselnd zum Hühnerstall in den Schulgarten. Täglich musste Futter und frisches Wasser gebracht werden. Die Unterrichtseinheit sollte die Schüler lehren, Verantwortung fürs Halten von Nutz- aber auch Haustieren zu übernehmen. Diesen Projektunterricht zum Anfassen an der Gemeinschaftssschule Eberbach betreuten die Lehrerin Melanie Schlick und Referendarin Katrin Heckmann.