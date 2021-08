Eberbach. (MD) Nach vier Jahrzehnten in der Au findet der Kuckucksmarkt heuer mal wieder in der Innenstadt statt. Aber nicht, weil man mit dem Festgelände überm Neckar unzufrieden wäre. Das Eberbacher Traditionsfest, das vergangenes Jahr wegen Corona ganz ins Wasser fiel, gibt’s diesmal pandemiebedingt in "abgespeckter" Ausgabe gar über eine Woche lang von Freitag, 27. August bis Samstag, 4. September als "Meile mit Kuckucksmarktflair" an gleich fünf Plätzen. Am Freitag öffnen die Betriebe ab 15 Uhr, in der restlichen Woche je nach Zuspruch im Laufe des Vormittags. Feierabend ist täglich spätestens um 21 Uhr.

"Gebrannte Mandeln, luftige Zuckerwatte, herzhafte Bratwurst, kühle Getränke, Crêpes, ungarische Langos, verschiedene Händler sowie Entenangeln, Karussell und Babyflug für die Kleinen wird eine Woche lang die Eberbacher Innenstadt bereichern", teilt die Stadtverwaltung dazu mit. "Alte Bekannte des Eberbacher Kuckucksmarkts" seien dabei zu finden.

Am Montag bereiteten Mitarbeiter der Stadtwerke Strom- und Wasserleitungen vor, die ersten Händler platzierten ihre Wagen auf dem Neuen Markt. Auf diesem Platz sind Festwirt Alfred Groll mit Ausschank und Imbiss, Kurt Roth mit Süßwaren, Lenny Bügler mit Entenangeln und André Roder mit seinem Babyflug zu finden.

In der Brühlstraße, wo es allerdings keinen Sonntagsverkauf gibt, werden von Familie Schenk Gundel-Pfannen und von Heiko Wild Qualitätsprodukte aus Edelstahl angeboten. Sascha Schickler betreibt auf dem Lindenplatz ein Kinderkarussell, Sammy Zimmermann ist auf dem Thononplatz mit Langos und Crêpes vertreten.

Auch auf dem Platz bei der Bahnhof-Apotheke wird’s keinen Sonntagsverkauf geben. Dort werden in der übrigen Zeit Werner Baumeister Messner-Gewürze, Marco Grau Socken, Hüte und Mützen und André Velonjara Mossautaler Seifen feilbieten.

Laut Stadtverwaltung ist in der Zeit von Donnerstag, 26. August, ab 18 Uhr die gesamte Parkfläche vor der Bahnhof-Apotheke bis einschließlich Samstag, 4. September gesperrt. "Wir wollen damit nicht nur den von der Pandemie arg gebeutelten Schaustellern und Händlern eine Möglichkeit geben, sondern das Ganze soll auch den Bürgern als Erinnerung dienen, dass um diesen Zeitpunkt eigentlich der Kuckucksmarkt stattfinden würde", erläutert Tobias Soldner, der Leiter der Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS). Platzgebühren erheben man von den Beteiligten nicht, auch auf Strom- und Wassergeld verzichte man.

KTS-Mitarbeiter Bernhard Walter schätzt den städtischen Gesamtaufwand inklusive Miete für das Toilettenhäuschen auf maximal 4000 Euro.