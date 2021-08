Eberbach. (fhs) Zum zweiten Mal schon entfällt der gewohnte Kuckucksmarkt, der am Freitag mit Faßbieranstich und Freibier im Festzelt in der Au eröffnet worden wäre, wenn nicht ... – aber das wissen Sie ja schon alles. Dieses Jahr gibt’s wenigstens den Versuch einer Ersatzlösung – seit Freitag stehen in Eberbachs Innenstadt Händler und vereinzelt ein Fahrgeschäft für Kleinkinder bereit, um zumindest die Erinnerung an das Traditionsvolksfest der Eberbacher aufrechtzuerhalten.

Auch wenn die Wetterprognose dieses Wochenende zusätzlich ungünstig steht, hoffen doch die Stadtverwaltung und insbesondere die Händler auf regen Besuch und auf Nachfrage ihrer Volksfest-Angebote bis Samstag, 4. September, in der "Meile mit Kuckucksmarktflair" an gleich fünf Plätzen: auf dem Thonon- und Lindenplatz, auf der Fläche vor der Bahnhofsapotheke, in der Brühlstraße und am Neuen Markt. Geöffnet ist täglich ab Vormittag bis spätestens 21 Uhr.