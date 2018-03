Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Ihr Leit, mir stehn schun widder do, des kann doch gar net sein. Die Fastnacht is schun widder rum, des is doch voll gemein", schluchzt Jens Müller mit einem dünnen, zarten, von der Fastnacht doch sehr mitgenommenen Stimmchen. Dann brechen die Tränen aus ihm heraus, er braucht eine längere Schnäuzpause, bevor er weiterspricht. Der Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins (BHV) ist gestern mit weiteren Mitgliedern sowie dem Stammtisch "Grüner Baum" vom gleichnamigen Lokal an den Neckarlauer zur Geldbeutelwäsche unterwegs.

Die ganz in schwarz gekleidete Trauergesellschaft ist samt Bollerwagen mit Bottich und Schrubbern auf Tour. Immer wieder muss ein Päuschen eingelegt werden; der Gang ist schwer am Aschermittwoch, denn die schöne Fastnacht ist vorbei. Unter den Trauernden befindet sich auch Günter Lispki. Der ehemalige BHV-Vorsitzende ist auf der Suche nach einem 450-Euro-Job: "Durch die Fastnacht verarmter Haagseicher sucht verzweifelt 450-Euro-Job" steht auf einem Schild, welches an seinem Hals baumelt. "Sie hat doch gerade erscht begonne, am 11.11, was e Freid. Un heut is se wie nix zerronne, mir bleibe zurück in unserm Leid", führt Müller seine Rede am Lauer fort. Bei herrlichem Sonnenschein wohnen auch weitere, ebenfalls sehr betrübte Bürger und Narren der Geldbeutelwäsche bei. "Nichts desto Trotz hammer genosse unser schöne närrische Zeit. Un manchmol hammer gut begosse, warn kee Kind vun Traurigkeit", schnieft Müller seine Rede weiter. Er erinnert auch an die guten Zeiten: "Die Sitzunge warn alle toll, ob Kuckuck, Urmel oder Eule", freut er sich. Doch dann fügt er an: "Do war der Geldbeitel noch voll. Jetzt guggt mol nei, dann misster heule". Nachdem alle einen Blick in ihre leeren Geldbeutel geworfen haben, bricht ein derart lautstarkes Massengeschluchze aus, dass sogar die bis dahin still lauschenden Schwäne und Enten unter wildem Geflattere Reißaus nehmen.

Doch Müller ist noch nicht fertig, er blickt noch auf die "Hüttefastnacht bei de Sänger", auf "De Feierwhr ihr Fire Feier" und die "Tour de Bütt" zurück. "Am End de Umzug, ach wie schee noch eemol gab ein jeder alles!", fügt er, inzwischen tränenüberströmt, an. Dann fast er sich ein wenig: "Es kumme widder bessere Tage un aa die Fastnacht, sie kummt widder". Er lädt zum alten Brauch ein, die Geldbeutel zu schrubbe, denn "was gholfe hot, schun viele Johr, hilft uns bestimmt aa dieses Mol". Mit dem trüben Neckarwasser schrubben und bürsten alle weinend ihre Beutel. Auch Kuckuckspräsident Udo Geilsdörfer putzt fleißig sein rosa Beutelchen. Die Gruppe zieht dann weiter zum Heringsessen.