Eberbach. (bnc) Enttäuscht zeigte sich der Eberbacher Bürger und Journalist Herbert Rabl am Samstagmittag: Niemand war in den Hof des Thalheim’schen Hauses gekommen, um mit ihm auf "kultivierte Art und Weise" zu streiten. Ganz im englischen Stil der "Speakers’ Corner" hatte er eigens eine Obstkiste dazu vor dem Fischerbrunnen bereitgestellt. Anlass war ein Leserbrief Rabls in der Zeitung gewesen. Darin hatte er dem Vortragsredner bei einer Veranstaltung der Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" (BI) ob dessen Fälschungsvorwurf gegenüber der Landesregierung Baden-Württembergs "staatszersetzende Demagogie" vorgeworfen. Gleichzeitig hatte Rabl Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede erstattet. Heftige Kritik seitens der BI an Rabls Ausführungen erfolgte ebenfalls in Leserbriefen.

"Was mich zutiefst enttäuscht, ist, dass die BI sich nicht von der Aussage des Vortragsredners distanziert hat", bekundete Rabl schließlich von seiner Kiste herab vor einer Handvoll Freunde. Es gehe ihm dabei nicht um den Streit für oder gegen Windräder, sondern um die Frage: "Wie geht man im demokratischen Diskurs miteinander um?" Es gelte, so zu streiten, "dass wir uns nicht gegenseitig Ehre und Respekt abschneiden".

"Wo sind sie denn, die Leserbriefschreiber?", fragte Rabl in die kleine Runde. "Ich würde ihnen gern in die Augen sehen, ihre Argumente anhören und ihnen zu meiner Ansicht Rede und Antwort stehen." Und Rabl gibt sich kämpferisch: Sollte seine Anzeige nicht zu einer Sanktionierung der Fälschungsbehauptung führen, so will er dagegen Rechtsbeschwerde einlegen.