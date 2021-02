Eberbach. (fhs) Erneut verzeichnet die Eberbacher Chronik für Bürgermeister Peter Reicherteine Amtsverpflichtung der etwas anderen Art. Statt einer eigenständigen feierlichen Veranstaltung fand sie im Rahmen einer insgesamt 19 Tagesordnungspunkte umfassenden Präsenzsitzung unter Corona-Vorzeichen in der Stadthalle mit nur wenigen Besuchern statt. In dieser Arbeitssitzung verabschiedeten die Stadträte zudem den Jahreshaushalt 2021 und trafen Entscheidungen etwa zum Hallenbad und zur Sanierung am Hohenstaufen-Gymnasium.

Bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit 2013 hatte der damalige Mordfall an dem AGL-Stadtrat Harald Grote und seiner Frau die geplante offizielle Einführungsfeier mit Verpflichtung aufs Amt verzögert; 2021 sorgte die Pandemie für einen unvorhergesehenen Ablauf dieses Festakts, der üblicherweise in einer eigenen Sondersitzung des Gremiums mit zahlreichen Gästen abgehalten wird. Dies soll die besondere Stellung des Bürgermeisteramts in einer Kommune unterstreichen. Der Umstände wegen verpflichtete Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig das wiedergewählte Stadtoberhaupt Reichert bei einem regulären Tagesordnungspunkt einer Arbeitssitzung des Eberbacher Gemeinderats.

Bürgermeister Peter Reichert (Mitte) wird im Beisein seiner Frau Cornelia von Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig nach der Wiederwahl verpflichtet. Foto: Hüll

In ihr ist angesichts des umfassenden Themas für den fristgebundenen Minderheitenantrag von Freien Wählern, SPD und AGL zur Klimaneutralität Eberbachs 2035 einstimmig eine eigene Sondersitzung am 18. März anberaumt worden.

Die Fachplanerleistungen zum Neubau des Hallenbades hat der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen für zusammengenommen rund 769.000 Euro wie von der Verwaltung vorgeschlagen vergeben.

Einstimmig beschlossen wurde die Verwaltungsvorlage zur energetischen Sanierung von Fassade und Dach des Hohenstaufen-Gymnasiums. Der Gemeinderat akzeptierte die vorgestellte Kostenberechnung und stimmte dem weiteren Vorgehen zu. Für Fassadensanierung, Dachsanierung und Zusatzleistungen wie Außenfluchttreppen, barrierefreie Zugangsrampe, Aufzugssanierung und Steg-Ertüchtigung sind insgesamt 4,6 Millionen Euro berechnet worden. Jetzt werden bei dem beauftragten Mannheimer Planerbüro Studio SF Simon Fischer & Architekten GmbH die Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 9 abgerufen und die Arbeiten dafür in Auftrag gegeben. Im Haushalt stehen die Finanzmittel dafür zur Verfügung. Der Gemeinderat legte sich zudem darauf fest, die weiteren erforderlichen Mittel auch in den kommenden Haushaltsjahren entsprechend einzustellen.

Einstimmig verabschiedet wurde der Jahreshaushalt 2021 mit der Finanzplanung bis 2024. In den Sachstand vom 17. Februar wird die Stadtkämmerer Patrick Müller noch die Abstimmungsergebnisse zu den insgesamt 13 Fraktionsanträgen einpflegen.

13 Anträge der Ratsfraktionen

Müller wird die zur Sitzung präsentierte Fassung mit Erträgen in Höhe von 40,0 Millionen Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 42,5 Millionen Euro und dessen Minusergebnis von rund 2,5 Millionen Euro entsprechend anpassen und nach Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde veröffentlichen.

Für das Grobkonzept einer Leichtathletikanlage bei den Sportstätten in der Au bleiben 30.000 Euro im Haushalt 2021 wie vorgesehen. Sie werden nicht zugunsten einer Gesamtkonzeption rund ums Stadion verwendet, wie die SPD es beantragt hatte oder gar auf Antrag der AGL gestrichen. Nach Debatte und Plädoyer von Wolfgang Kleeberger (CDU) zogen SPD und AGL ihren jeweiligen Antrag zurück.

Die Eberbacher Stadtverwaltung wird die Stelle eines Presse- und Medienbeauftragten einrichten. Nicht durchsetzen konnte sich die AGL mit dem Antrag, die dafür vorgesehenen 50.000 Euro aus dem Haushalt zu streichen.

Für Sofortmaßnahmen an Radwegen und für Pläne zur Radwegenetzverbesserung werden insgesamt 50.000 Euro eingestellt. Diesem Antrag der AGL folgte eine Ratsmehrheit. In diesem Zusammenhang lobte Georg Hellmuth (CDU) die Alltragsradler-Gruppe wegen ihres Engagements, das der Stadt Planungskosten erspart habe.

Die 84.000 Euro für ein Mountainbike-Konzept im Haushalt 2021 werden bis zum offiziellen Beschluss über dieses Konzept mit einem Sperrvermerk versehen. Diesem machgereichten AGL-Antrag folgten bei zwei Gegenstimmen auch die Vertreter der anderen Fraktionen.

Welche Coronahilfen die Stadt Eberbachfür Gastronomie, Handel und Vereine noch weiter neu auflegen könne, möge der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung erörtern, forderte Christian Kaiser (AGL). Nach den Hilfen 2020 gelte es auch dieses Jahr, hier die Spielräume der Kommune auszuloten etwa bei der Gewerbesteuerreduzierung oder anderen Unterstützungsmöglichkeiten.

Bürgermeister Peter Reichert sagte Stadtrat Kaiser zu, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.