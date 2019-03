Eberbach. (MD) An die 3700 Mitglieder zählt der Verband Rhein-Neckar der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), knapp 1200 davon sind Senioren. Die treffen sich einmal im Monat an wechselnden Orten im Rhein-Neckar-Kreis. Dieser Tage kamen an die 20 Mitglieder im Restaurant am Leopoldsplatz zusammen und ließen sich vom ehemaligen Gewerkschaftssekretär Reiner Nimis über aktuelle Entwicklungen informieren.

Zu Beginn wies Nimis auch auf den massiven Widerstand der Eisenbahnergewerkschaft gegen die in den Achtzigerjahren geplanten Streckenstilllegungen hin. "Ohne die erfolgreiche Aktion ‚Rettet die Bahn’ gäbe es heute östlich von Heidelberg keine Eisenbahnstrecke mehr", betonte er. Der Erhalt der Schieneninfrastruktur habe es in der Folgezeit möglich gemacht, mit der S-Bahn Rhein-Neckar ein überzeugendes Modell für einen attraktiven Nahverkehr zu entwickeln. Mit einiger Skepsis beurteilte er aber die weitere Entwicklung in diesem Bereich.

Denn ab dem Sommerfahrplan würden neben der Deutschen Bahn mit "Go ahead" und "Abellio" zwei weitere Unternehmen den Nahverkehr auf der Schiene betreiben: "Im Interesse der Bahnkunden ist zu hoffen, dass dabei gute Zusammenarbeit praktiziert wird statt Konkurrenz um jeden Preis", stellte Nimis klar. Und als Tarifpartner erwarte die EVG die Einhaltung der geltenden Sozialstandards für alle Mitarbeiter.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD enthalte seiner Auffassung nach "eine Reihe von positiven Festlegungen". Mit einem "Schienenpakt" sollen demnach im Personenverkehr die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppelt und das Güteraufkommen auf der Schiene gesteigert werden. Geplant seien auch mehr Investitionen in den Lärmschutz und für weitere Elektrifizierungen. Zustimmung der EVG finde auch die Idee eines "Deutschlandtakts" mit bundesweit aufeinander abgestimmten Fahrplänen. "Endlich hat man erkannt, dass nicht nur ICE-Halte, sondern auch umsteigefreie Zugverbindungen zu kleineren Städten für Bahnreisende attraktiv sind", betonte Nimis. Fehlende politische Unterstützung könne dem Bahnvorstand nicht mehr länger als Ausrede für die aktuellen Mängel im Reisebetrieb dienen. Vielmehr erwarte man jetzt entschlossenes Handeln der "Bahnoberen".

Reiner Nimis richtete den Blick auch auf den aktuellen Tarifabschluss. Die durchgesetzte Lohnerhöhung von 6,1 Prozent werde sich auch positiv für Rentner und Pensionäre auswirken, erklärte er. Schließlich würden sich künftige Erhöhungen der Altersbezüge auch nach den Ergebnissen der Tarifverhandlungen richten. "Als großen Schritt gegen steigende Altersarmut und für mehr Gerechtigkeit" werte die EVG die vieldiskutierte "Respekt-Rente". Von dem Modell profitiere besonders auch die heute berufstätige Generation, deren Berufsbiografie viel stärker als früher von Brüchen, Unterbrechungen und Zeiten prekärer Beschäftigung geprägt sei.

Angesichts der bevorstehenden Europawahlen spreche sich die EVG deutlich für offene Grenzen, für den Ausbau des internationalen Schienenverkehrs und gegen nationale Abschottung aus, schlug er den Bogen zum europäischen Ausland. Denn die Eisenbahner hätten seit Beginn des Bahnzeitalters erlebt, wie Ländergrenzen die Entwicklung des Schienenverkehrs behindert hätten. Dies gelte auch für die über hessisches Gebiet führende Neckartalschiene, die man damals erst nach der Verbindung von Heidelberg über Meckesheim nach Neckarelz habe bauen können.