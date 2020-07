Johannes Kolmer auf dem Neuen Markt in Eberbach. Noch mit dicker Jacke vor den kahlen Bäumen Mitte März, dem Monat in dem eigentlich unsere Serie hätte starten sollen. An seinen Aussagen hat sich aber auch vier Monate später nichts geändert. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hirschhorn. "2018 bei einem A-Junioren-Spiel sind zwei Spieler aneinandergeraten. Ich habe es nicht als Foul beurteilt. Der Trainer kam aufs Spielfeld, hat mir schwere Vorwürfe gemacht und mir Schläge nach dem Spiel angedroht", erzählt Schiedsrichter Johannes Kolmer. Er hat das Spiel dann sofort abgebrochen. "Als ich später raus bin, stand der Übeltäter bei meinem Auto – ich dachte schon, jetzt geht’s dort ab. Aber er hat sich reuig gezeigt und sich bei mir entschuldigt." Für den in Hirschhorn wohnenden Vorsitzenden des Fußballkreises Heidelberg (seit 2007) steht fest: "Mit der Mannschaft mitfiebern ist okay, aber man sollte immer gewisse Grenzen beachten."

Respekt bedeutet für den Ersten Polizeihauptkommissar a.D., der zuletzt bis Juni 2018 das Polizeirevier Neckargemünd geleitet hat, "sein Gegenüber zu achten, insbesondere gegenüber Älteren etwas zurückhaltender aufzutreten und nicht die eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen". Respekt sollte seiner Meinung nach so früh wie möglich gelernt werden. "Spätestens im Kindergarten muss man nicht nur die Erzieher beachten, sondern auch die anderen Kinder. Respekt bezieht sich auf das Miteinander." Für eine respektvolle Erziehung sind "die Erziehungsberechtigten" verantwortlich – "Respekt muss in der Familie gelernt werden, Respekt kann man sich abgucken und nimmt ihn automatisch mit auf."

Kolmer ist seit 1975 als Schiedsrichter tätig. "Im Fußball ist ein Schiedsrichter immer die Person, gegen die sich der Unmut richtet. Der Schiedsrichter ist eine Angriffsperson." Der 64-Jährige erzählt, dass er schon angegriffen wurde, verbal und auch körperlich. "Das Spiel habe ich dann abgebrochen, der Spieler wurde gesperrt, seine Mannschaft hat das Spiel verloren." Für Kolmer ist es ganz einfach: "Eine Entscheidung des Schiedsrichters muss akzeptiert werden. Während im "normalen Leben noch Diskussionen möglich sind, wird im Sport nichts revidiert." Zu einem respektvollen Verhalten gehört für ihn auch, die "Grenzen nicht zu überschreiten".

Seit mehreren Jahren gibt es laut Kolmer nicht nur in den "oberen Klassen" sondern auch im Amateurbereich immer mehr Gewaltvorfälle, "verbal und körperlich". Was für Kolmer auffällig ist: "Seit Mitte des vergangenen Jahres gibt es deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit gegen Gewalt; insbesondere beim Fußball." Das liegt auch daran, dass mehr bekannt wird, immer gefilmt und "ins Netz" gestellt wird. "Es ist offenkundiger, weil mehr transportiert wird, durch die neuen Medien geht das viel schneller." Die Anzahl der sportgerichtlichen Verfahren sei hingegen nicht gestiegen, und auch statistisch sei das nicht auffällig.

Dass Fans aneinander geraten, kommt laut Kolmer in der unteren Ebene im Kreisfußball noch nicht so oft vor, "natürlich gibt es spontane Situationen, in denen die Spieler oder Fans aneinander geraten". Während im Fußballkreis Heidelberg allerdings nichts sehr Auffälliges passiert ist, gab es im Nachbarkreis Mannheim zuletzt acht bis neun Vorfälle. Kolmer: "In der städtisch geprägten Bevölkerung sind Aggressionen eher vorhanden". Seiner Meinung nach liegt das an einer "Grunderziehung und dem daraus resultierenden Grundverhalten". "Da spielen auch viele soziale Aspekte und das Umfeld eine Rolle. Im ländlichen Raum hat man noch mehr Respekt, mehr Achtung voreinander. Doch das war "auch schon früher so". Bei jedem Spiel haben sich Fans "in die Wolle gekriegt", ein Thema in den Medien "war das nie".

Wenn Kolmer als Schiedsrichter bedroht wird oder ihn jemand angreift, lässt er sich das nicht gefallen: "Dann gibt’s einen Spielabbruch und natürlich sportrechtliche Konsequenzen". Wenn ein Spieler ihn verbal beleidigt, wird er sanktioniert. Wenn ein Zuschauer ihn beleidigt, "höre ich weg". Insgesamt ist laut Kolmer eine "deutlich vulgärere Umgangssprache" zu beobachten; "damit können insbesondere ältere Menschen oft nicht umgehen". Er nennt ein Beispiel aus der Bundesliga: "Regelmäßig rufen beim Ansagen der Spieler im Stadion die eigenen Fans den richtigen Nachnamen, die gegnerischen Fans bezeichnen ihn als "Ar...". Kolmer fragt sich: "Muss das sein, kann man den anderen nicht einfach respektieren"? Respekt ist für Kolmer etwas, was man mitbringt oder sich aneignen kann. "Ich denke auch, dass jemandem, der körperlich etwas darstellt, mehr Respekt entgegengebracht wird."

Als Schiedsrichter reflektiert er oft noch Spiele, bei denen es irgendwelche Vorfälle gab. Dann überlegt er auch, ob er vielleicht anders hätte reagieren können. "Einmal bin ich ein bisschen laut geworden. Dann hat mich jemand gefragt, warum ich laut wurde. Ich habe mir Gedanken gemacht und es zugegeben, das es nicht hat sein müssen."

Wegen der Corona-Pandemie wurde seit Mitte März nicht mehr Fußball gespielt. Seit Anfang Juli darf in Baden-Württemberg wieder gespielt werden. Laut Kolmer müssen allerdings Spieler, Verantwortliche und Zuschauer allgemeine Hygieneregeln beachten und außerhalb des Spielfeldes auch den üblichen Abstand einhalten. "Das ist alles noch etwas gewöhnungsbedürftig. Um so mehr kommt es für alle Beteiligten in dieser Zeit darauf an, die anderen und die ergangenen Regeln zu respektieren. Nur dann können wir erwarten, das wieder normale Zeiten einkehren", so der Schiedsrichter aus Hirschhorn.