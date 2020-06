Eberbach. (rho) Die inzwischen mehrfach geänderten Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg lassen auch nach dem letzten Stand Veranstaltungen wie Volksfeste mit über 500 Teilnehmern bis zum 31. August nicht zu. Damit kann der ab Freitag, 28. August geplante Eberbacher Kuckucksmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden.

In der Konsequenz hat die Stadtverwaltung am gestrigen Mittwoch entschieden, das Traditionsfest offiziell abzusagen, das in seiner 85. Auflage veranstaltet worden wäre. Die Betreiber der Fahrgeschäfte und die Marktleute werden eine offizielle Absage erhalten.