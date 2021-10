Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. In die Vollen gehen in einem nach oben offenen Sammelbehälter ließ sich bei der ersten Verlosung zur c Die Hand des als Glücksbringer angetretenen Bürgermeisters musste am Mittwochabend eine Schicht aus sage und schreibe 3100 Loskärtchen durchdringen, um die drei Hauptgewinner zutage zu fördern. Mehr als 30.000 kleine Eber-Bildchen waren dafür seit Juli bei Einkäufen im örtlichen Einzelhandel, bei Gasthaus- oder Friseurbesuchen auf die Stempelkarten gedrückt worden: für alle Beteiligten an dieser Aktion ein großer Erfolg.

Coronabedingt fand die Auslosung der ersten 250 Einzelgewinne unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Ratssaal statt. Über die Ziehung wachten als private Initiatoren dieser Unterstützer-Aktion für die pandemie-gebeutelten örtlichen Anbieter Claudia und Dieter Kaiser, von der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) deren Vorsitzender Dietrich Müller und von der Stadt Julia Scheurich sowie als Schirmherr Bürgermeister Peter Reichert.

Als Hauptgewinnerin dieses ersten Durchgangs ausgelost wurde Heidi Stumpf aus Neckarsteinach. Sie darf sich auf einen 100-Euro-Einkaufsgutschein der EWG freuen. Auf Platz 2 und 3 folgen die Eberbacher Teilnehmer Familie Leidreiter und H. Krumnow. Sie bekommen Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro. Für weitere zwanzig EWG-Gutscheine —zehn für 25, zehn für 15 Euro — ebenso wie für die übrigen Gutscheine und Sachpreise auch einzelner Geschäftsleute fanden sich in der Folge natürlich auch genügend Gewinner. Sie alle bekommen in Kürze eine schriftliche Nachricht mit der frohen Botschaft zugesandt. Darin erfahren sie auch, wo sie ihren Gewinn abholen können.

Wer sein Stempelkärtchen bis zur ersten Verlosung nicht voll gekriegt oder das Shoppen mit Gewinnchancen gerade erst für sich entdeckt hat, sollte dranbleiben. Denn "Lauf net fort, kauf vor Ort" einschließlich des Eber-Stempelns geht weiter. Im Frühjahr 2022 heißt es: neue Ziehung, neues Glück. Auch für die vielen Kärtchen, die diesmal nicht zum Zuge kamen. Die Sammelboxen bleiben bis dahin bei den an der Aktion beteiligten 130 Geschäftsleuten stehen. Auch in der Tourist-Info am Rathaus ist eine zu finden.

Wie EWG-Chef Dietrich Müller am Rande der Veranstaltung bekannt gab, lädt der örtliche Einzelhandel am 5. November wieder zum XL-Einkaufsfreitag ein. Am Programm wird noch gearbeitet, aber dem abendlichen Shopping-Vergnügen zwischen 17 und 20 Uhr steht nichts im Wege. Noch völlig ungewiss ist dagegen, ob und wenn ja in welcher Form ein Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Bürgermeister Peter Reichert zuckte auf Nachfrage die Achseln: "Das wäre der Blick in die Glaskugel!"