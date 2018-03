Von Jonas Haaß

Eberbach. Eberbach bekommt ein neues Kulturzentrum - dieser Plan wird immer mehr zur Wirklichkeit. Am Wochenende setzten zwölf Mitglieder des Kulturvereins Depot 15/7 unter dem Motto "Clear & Beer" (Putzen und Bier) die Aufräumarbeiten im ehemaligen Lagerhaus an der Güterbahnhofstraße fort.

Neben allen möglichen Dingen muss auch die für die kulturellen Events benötigte Technik aus dem baufälligen Gebäude geholt werden. Im März sollen die Aufträge für die Bauarbeiten durch die Stadt ausgeschrieben werden, im April vergeben werden. Dann können Fenster saniert und eventuell eine Bühne hergerichtet werden. Die Mittel dafür kommen aus dem LEADER-Programm, einem Fördertopf der Europäischen Union zur Entwicklung im ländlichen Raum. Damit lässt die Stadt das Gebäude herrichten und vermietet es anschließend an den Verein. Gehofft wird, dass Ende des Jahres die Räume bezugsfertig sein werden.

Damit könnte es nach drei Jahren endlich wieder möglich werden, das Depot zu nutzen. Dafür haben sich Vereinsmitglieder Anfang Februar zum "Brainstorming" über die Gestaltung der Räume getroffen.

Solange es noch nicht so weit ist, stehen weiter Events an. Am Sonntag, 16. März, werden die letzten Ausräumarbeiten erledigt. Zum dritten Mal betreiben die Kulturzentruminitiatoren während des Frühlingsfests die Bühne auf dem Lindenplatz mit buntem Programm. Am 21. Juli spielen 61 Inch bei der Zimmerei Sittig & Rein, bei der Pleutersbacher Kerwe am 15. und 16. September unterstützt das Depot erneut das Smokin’ Guitars Festival. Am 8. Dezember wird ein Singer & Songwriter-Abend veranstaltet.