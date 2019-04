Gut zwei Meter ragt das Fundament in die Baugrube (oben). Anhand des vom Grabungsteam erstellten 3D-Modells (l.) könnte der Stadtmauerrest an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Foto: Sarah Rudolf (Landesamt f. Denkmalpflege)

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Stadtmauer ist nicht gleich Stadtmauer. Genauer gesagt: In der Bahnhofstraße 2 wurde jetzt nicht die eigentliche Stadtmauer ausgebuddelt, sondern lediglich ein Teil des Fundaments. So ist zusammenfassend die Expertise des Karlsruher Denkmalamtes zum Fund eines Abschnittes der aus dem 13. Jahrhundert stammenden früheren Stadtbefestigung. Die partiell bearbeiteten historischen Sandsteine kamen beim Ausgraben des Kellers für das geplante Wirts- und Wohnhaus zutage.

Nach einer amtlichen Dokumentation des derzeitigen Zustandes kann das Mauerwerk abgebaut werden. So entschieden die Denkmalschützer. Aber die in den letzten Tagen aufgekommene Diskussion hat die Stadtverwaltung auf den Plan gebracht: Jetzt werden die einzelnen Steine nicht auf die Deponie gefahren, sondern beim Ausheben nummeriert, passgenau auf eine Palette geladen und im städtischen Bauhof gelagert. Zu gegebener Zeit soll das Fundament irgendwo in der Stadt wieder zusammengesetzt werden.

Was sich beim ersten Blick in die Baugrube als die innere Sichtseite der Stadtmauer darstellt, ist zwar ein mittelalterliches Stück Eberbach. Aber es ist ein Stück aus einer Etage drunter. Dereinst war nämlich der Mauer ein unterkellertes Haus angebaut: Vor Ort sind Hinweise auf einen Gewölbekeller sichtbar. Eine Wand dieses Kellers war identisch mit dem Unterteil der Stadtmauer. Das erklärt auch, warum die Steine als Sichtmauerwerk behauen sind und nicht als Rohlinge in den Boden gesetzt wurden.

Foto: Hofmeyer

Was derzeit an der Langzeitbaustelle gegenüber der Michaelskirche für Gesprächsstoff sorgt, war früher vom gemeinen Eberbacher nicht zu sehen. "Untertägig", nennen das die Denkmalschützer. Und das beeinflusst auch die Entscheidung, dass der Abschnitt zum Abbau freigegeben werden kann.

Eine Stadtmauer gilt als erhaltenswertes Symbol der Entwicklung von Stadtrechten. Für Eberbach sind diese spätestens Mitte des 14. Jahrhunderts dokumentiert. Wäre es "eine prachtvolle obertägige Mauer", müsste sie erhalten bleiben, so der verantwortliche Gebietsreferent für Archäologische Denkmalpflege, Dr. Folke Damminger.

Auf der ursprünglichen Linie zwischen dem Oberen Tor bei der Evangelischen Kirche hin zum Haspelturm ist die Stadtmauer längst verschwunden. In einigen Kellern der Bahnhofstraße sind noch Fragmente zu sehen.

An vielen Stellen im übrigen Altstadtgebiet ist die prächtige Stadtmauer hingegen noch gut sichtbar. An der Weidenstraße und in der Zwingerstraße sind viele Häuser auf die alte Befestigung gesetzt. Im Viktoria-Café in der Friedrichstraße ist die Mauer sogar in die Innenterrasse einbezogen. Im Winkel zwischen dem Gebäude der BW-Bank und dem Polizeirevier ist die alte Anlage ein wenig versteckt.

Grundsätzlich sagen die amtlichen Regeln des Denkmalschutzes, dass erhalten werden soll, was erhalten werden kann. Mit der wichtigen Einschränkung: im Rahmen des Zumutbaren.

Bei der Frage, ob der Erhalt des Fundamentes in der Bahnhofstraße zumutbar ist, spielt im konkreten Fall hinein, dass die alte Mauer rund zwei Meter Querschnitt hat. Damit wäre im Kellergeschoss des geplanten Wirtshauses kaum noch Platz für die Gästetoiletten. Zudem spielt die vorgegebene Barrierefreiheit des Gaststättenbetriebes eine mitentscheidende Rolle. So muss ein für Rollstuhlfahrer ausreichend großer Aufzug zum Keller eingebaut werden.

Architekt Peter Kluge sah schon das ganze Bauprojekt als wirtschaftlich gefährdet, wenn das Untergeschoss nicht wie vorgesehen gebaut werden könnte. Die Lösung der Freigabe des Fundamentes mit der Sicherung im Stadtbauamt scheint eine allseits befriedigende Entscheidung zu sein.

Was nunmehr für die Eberbacher Baustelle beschlossen wurde, sei der Normalfall in der Denkmalpflege, so Archäologe Damminger: "Der Fund wird dokumentiert, dann wird der Abriss freigegeben". Eine gegenteilige Entscheidung würde einer Klage des Bauherren wahrscheinlich nicht standhalten. Die formale Entscheidung liegt jetzt beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Unterer Denkmalschutzbehörde, das wohl der Empfehlung des Denkmalamts folgen wird.

Inzwischen ging das Bauvorhaben ins dritte Kalenderjahr. Es geht jetzt darum, den Baugrund zu sichern und das Erdgeschoss zu erstellen, ehe irgendwann der Hochbau beginnt. Dazu steht noch die Baufreigabe aus. Dafür fehlen noch das Gutachten des Prüfstatikers und die Ablösung der Stellplätze oder ihr Nachweis an anderer Stelle.

Die Karlsruher Denkmalschützer kommen noch einmal vorbei, wenn das Fundament aufgebrochen ist. Dann wird auch der Querschnitt der Grundmauer dokumentiert. Das jetzt bereits von den Karlsruher Archäologen erstellte 3-D-Modell wird als Vorlage dienen, die Steine irgendwann vom städtischen Bauhof zu holen und wieder in der richtigen Reihenfolge zusammenzusetzen. Die 800-Jahr-Feier Eberbachs im Jahr 2027 lässt grüßen.